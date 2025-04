Recenzja gry Asphalt 8 AIRBONE

Maxejt

Cześć chciałbym krótko zrecenzować poniżej grę Asphalt 8 airbone ZAPRASZAM!



Asphalt 8 to gra przede wszystkim o dobrej grafice jak i fizyce gry. W 8 części serii asphalt mamy przedewszystkim wiele sezonów i to co wszyscy chyba lubią najbardziej czyli eventy . Jakość gry gwarantuje nam przedewszystkim "firma" która ją wyprodukowała czyli GAMELOFT. Jedną z bardzo dużej gamy zalet jest ogromna ilość aut czy duża możliwość ingerowania w osiągi jak i wygląd pojazdów. Jeszcze nie wspomniałem o trybie multiplayer. W Asphalt 8 jest ten tryb rozwinięty jak i po prostu fajny. Gameloft oferuje nam też grania w trybie "lan" czyli tłumacząc to na język prościejszy i zrozumielszy, możemy po prostu grać z kolegą o ile on jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi. Nie wspomniałem też o czystym schludnym i ładnym kolorystycznie menu gry. Najbardziej przeze mnie uwielbiną rzęczą w tej grze są sountracki ponieważ jest dużo piosenek a warto pamiętać też o tym że mamy 3 filty tych piosenek czyli: Bass, Rock, Electronic. Lubię je jednak za to że są po prostu dostosowane do gry np. gdy dojeżdżamy na mete będąc pierwszym muzyka jest energiczna i wesoła, gdy dojedziemy drudzy muzyka jest średnioenergiczna i osmutniała, jeśli jednak dojedziemy trzeci lub poniżej muzyka jest ostra i trochę smuta. Ostatecznie gra oceniam na bardzo mocne 8/10 ponieważ ta gra zabrała mi dużo godzin, które według mnie nie zostały zmarnowane :) Mam nadzieję że choć trochę przybliżyłem Ci grę Asphalt 8 airbone. No i to by było na tyle

