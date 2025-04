Skróty, Lagi, Pamięć na dysku, tricki - Komputer

Kilka przydatnych skrutów klawiszowych

Sztuczki odnośnie pamięci na dysku

Kilka rad, które możesz wykorzystać przy grze.

CTR+A - Musisz szybko zaznaczyć tekst na stronie, a nie chcesz zjeżdżać na sam dół? Nic prostszego uzyj zaznacz wszystko. CTR+C - Kiedy już w końcu massz upragnione źródło nie musisz kopiować ręcznie wystarszy CTR+C CTR+V - Jak już masz skopiowany tekst, obraz etc. możesz szybko go wkleić za pomocą CTR+V! CTR+X - Pozwoli na wycięcie elementu. CTR+Z - Cofnij

Wejdź w Komputer

Prawym przyciskiem myszy kliknij na dysk

Wybierz opcje właściwości

Następnie pod diagramem opcje Oczyszczanie dysku

W tym momencie czekacie może to trochę potrwać

Następnie klikacie oczyść pliki systemowe, potem OK

kliknij CTR+ALT+DEL Uruchom menadżer zadań Kliknij Aplikacje, a nasępnie pozamykaj te, których nie używasz Jeśli nie ma takich kliknij procesy Sprawdź proszę czy nie masz otwartych w tle aplikaci tj. skype , ts czy jakich kolwiek nie potrzebnych. Częso działają w tle bez naszej wiedzy. Będą one miały z nazwie napisane czym są np. Chrome.exe lub LeagueofLegendsClient Pozamykaj nie potrzebne klikając na nie, a następnie zakończ proces.

Postnowiłem zrobić w końcu coś innego niż artykuł o lidze. Z tego dowiesz się :Mianowicie fajne przydatne podstawy!Mieliście kiedyś tak, że jakoś zaśmiecił wam się dysk np C ? To jeden z ważniejszych dysków bo przecież tam chcecie trzymać ważne rzeczy. Powiem wam jak go choć trochę oczyścić.To tyle jeśli dawno nie czyściliście dysku może nawet oczyścić kilka GB !Zacznijmy od lagów ... Wiem, że to jest coś co czasem dręczy ale jest na to kilka sposobów.To powinno odciążyć twoje RAMy.Często mam tak, że słucham muzyki na Yt podczas grnia jak chcę zmienić szybko muzykę wystarczy kliknięcie ALT+TAB i kliknięcie odpowiedniej strony myślę, że to przydatny trick, który nie każdemu jest znany.