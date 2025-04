Daniel03811

Jak wiadomo na rynku wzrasta konkurencja dla gry FS17 (Giants Software). W internecie mozemy znalezc informacje oraz filmy na temat nowych gier symulacji farmy tj. Cattle and Crops,Symulator Farmy 17: Pure Farming... W zwiazku z zwiekszeniem liczby konkurencji i naciskiem graczy wydawcy "LS'a" powinni zrobic wkoncu wielki skok do przodu taki, jaki zrobili z FS11 na FS13 gdy sympatycy tej serii odczuli wielką zmiane. Po trailer'ach zauwazyc mozna ze gra ma jeszcze wieksza liczbe licencjowanych (ponad 250) firm zajmujacych sie produkcja maszyn/pojazdów/kombajnów rolniczych oraz leśnych, wsród których nie wiadomo czy zobaczymy jeszcze jakies polskie marki oprócz Metaltecha. Jeśli chodzi o hodowle dodana będzie trzoda chlewna a zwierzęta trzeba bedzie przywozic do zagrody samemu w odróżnieniu do poprzednich wersji gdzie automatycznie tam trafialy. Po zamieszczonych filmach na stronie Farminga na kanale społecznosciowym można zauwazyc równiez wiele nowych rzeczy, tekstur, oraz możliwosci m.in. Prowadzenie pociągu co tylko czyni tą grę atrakcyjniejsza. Jeden z polskich twórców na YouTube zamiescil film z rozmowy z producentem FS'a 17 w którym mówi on że do wyboru w grze beda 2 mapy: Goldcreest Valley i nowsza wersja Sosnówki z dodatku Gold z FS15 oraz opowiadal o dużej poprawie oświetlenia, dzialajacym ruchu ulicznym w trybie MultiPlayer, uznał on równiez ze skok z OpenGL na DirectX 11 znacznie poprawi optymalizacje gry. Na koniec poruszony zostal temat najważniejszy dla wielu graczy czyli fizykę gleby której niestety zabraknie w najnowszej wersji, mimo to podsumowujac uważam że gra Farming Simulator 2017 przynajmniej przez rok wciąż bedzie najlepiej sprzedawaną grą rolniczą a wzrastająca konkurencja tylko da do myślenia wytwórni Giants Software że jesli chcą zostac tym numerem jeden na dłużej musza pójść właśnie w tym "Dobrym Kierunku". Dziękuję za przeczytanie i zachęcam do zostawiania swoich rozważeń co do gry w komentarzach.