Fall Guys - Gioco dell'estate!

Da subito è entrato tra i primi posti dei giochi più giocati di quest'estate, spodestando anche Fortnite! Ma cos'avrà questo titolo di così speciale?

Fall Guys, nient'altro che il gioco del momento, viaggia a numeri impressionanti.Solo su Steam i numeri parlando di più di 7 milioni di copie vendute nelle ultime settimane.(Anche disponibile su PlayStation plus gratuitamente)Ma il suo successo improvviso non lo deve al caso, difatti gran parte del merito lo deve alla sua facilità d'uso, ed a un genere videoludico, quasi sopravvalutato, basato sul divertimento.E' ispirato a TV Show quali Takeshi's Castle, Wipeout e It's a knowout, e anche a famosissimi giochi quali Mario Party.60 giocatori si affronteranno in una varietà di corse ad ostacoli e molteplici minigiochi, avendo come fine quello di "incoronare" vincitore l'unico giocatore che avrà raggiunto il traguardo per primo.Ad ogni round verranno eliminati un certo numero di giocatori, mettendo di fronte i giocatori migliori e quei pochi che sono riusciti a sopravvivere. Le sfide saranno sempre più impegnative e competitive!I controlli sono molto semplici. Oltre a dover muovere il nostro omino, avremo la possibilità di saltare, tuffarci in ragdoll e perfino placcare gli altri giocatori.Non sarà particolarmente difficile incontrare dei nemici che cercano di trattenerci ad un passo dalla meta. Per cui fate bene attenzione!Sebbene non c'è una regola predefinita, i round che dovremmo affrontare saranno decisi casualmente. Si partirà da delle gare ad ostacoli, fino a complessi minigiochi a squadre.Ed è proprio in questi che ci sarà da divertirsi parecchio.Tra i più divertenti minigiochi possiamo incontrare:Una variante basata sul calcio.I giocatori vengono divisi in due squadre e posizionati agli opposti di un mini stadio di calcio.L'obiettivo è quindi cercare con una buona organizzazione, tra attaccanti e difensori, di segnare quanti più goal possibili e portare il proprio team al successo e quindi avanzare al round seguente.Una modalità che pone di fronte 3 squadre di giocatori a lottare per accaparrarsi il numero maggiore di uova.La squadra che avrà accumulato, nella propria base, il numero minore di uova verrà automaticamente eliminata.All'interno di una piccola arena con martelli rotanti, i giocatori suddivisi in 4 squadre devono contendersi delle code.Il numero sommato totale delle code alla fine di un round pregiudica gli eliminati dai passanti al turno.In seguito è anche previsto un nuovo aggiornamento che porterà del nuovo contenuto in gioco.Data anche la mole crescente di cheater che sta invadendo i server, gli sviluppatori aggiungeranno un anticheat simile a quello usato su Fortnite.Questo significa che coloro che hanno il gioco moddato verranno bloccati subito all'entrata e non potranno più accedere alle partite.In poche parole, questo gioco è ideale se cercate qualcosa di divertente e instantaneo al momento. Una volta che ci giocherete non potrete più farne a meno. Crea molta dipendenza.Buon divertimento a tutti!