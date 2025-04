Rocket Royale: solo una copia?

Benvenuti! Oggi vorrei smentire tutti i miti che individuano Rocket Royale come copia di Fortnite.

Rocket Royale, creato da, è nato nel 2018, probabilmente come copia di Fortnite per le persone che non hanno un telefono in grado di supportare il famosissimo gioco Epic Games, nel tempo però, si è evoluto e diversificato diventando un gioco a sé,Entrando nei server della modalità principale possiamo notare un semicerchio, presumibilmente in ferro, eretto al centro dell’isola di spawn. Quel marchingegno, se così si può chiamare, si attiverà alla fine del conto alla rovescia, facendo apparire al suo interno un cerchio rosso semi trasparente.Entrandovi verremo teletrasportati in un punto casuale sulla mappa di gioco, ma prima di farlo avremo la possibilità dicon altri giocatori, fino adi massimo 3 giocatori.L’obbiettivo del gioco è riuscire acon il quale scappare e per farlo dovremo raccogliere, ottenibile dai tanti meteoriti che cadono casualmente sulla mappa.Se fosse un’altra persona a riuscire nell’impresa, delle radiazioni tossiche invaderanno velocemente tutta la mappa, uccidendo tutti i giocatori presenti in poco tempo. Se stiamo giocando con uno o più compagni basterà che solo uno riesca a scappare per far vincere l’intera squadra.Un altro modo per vincere è quello die rimanere gli ultimi sopravvissuti. Questo sicuramente vi farà venire in mente un Battle Royale, probabilmente Fortnite, perciò ci tengo a precisare che non siamo costretti a rimanere gli ultimi e il gioco non ci costringe a farlo, in quanto(nella maggior parte dei Battle Royale una zona tossica che si restringe ci porterà inevitabilmente a scontrarci).Una volta costruito il nostro razzo dovremo aspettare una discreta quantità di tempo prima di poter vincere e durante quest’asse temporale, motivo per il quale è consigliabile costruire un fortino intorno al razzo e stare di guardia.Per riuscire nel nostro intento sarà pressoché inevitabile l’utilizzo di un, che potremo trovare dentro le costruzioni. Il gioco ci offre un’infinita varietà di armi, che va dal classico AK ad armi elettriche, fino a trappole chimiche. Potremo inoltre costruire strutture tramite la raccolta e l’utilizzo del legno, ottenibile da alberi e costruzioni.Quando un giocatore viene eliminatosul terreno circostante, compresi i materiali per il razzo e quelli per la costruzione, oltre che proiettili ed armi.Nel gioco sono presenti UFO, dirigibili ed aerei che possono stravolgere l’andamento della partita:Gli, più precisamente le classiche navicelle aliene, sono il fardello di tutti i player, compaiono casualmente sulla mappa in cerca di giocatori. Quando un UFO ci raggiunge, ci risucchierà con un raggio verde, cie cilontano da dove ci ha catturati.voleranno sopra la mappa fino a fermarsi in un punto, questi ultimi contengono sempre delle armi di, ma sono raggiungibili solo attraverso ladi lunghe rampe di scale.Glilasceranno sulla mappa dei, spesso molto ambiti e contesi.Spero che l’articolo vi sia piaciuto, se invece non è stato di vostro gradimento, accetto volentieri critiche se costruttive.Grazie dell’attenzione, alla prossima!