boo raga che e sta funzione ?

alfa3000 cosa devi fare qui ?

TheRoberto2512 essenzialmente si discute con altri utenti di vari argomenti



Astrololl già, per avere esperienza e a volte qualche pietra dell'anima





Astrololl non c'è una vera utilità credo...







Astrololl aumenta il traffico nel sito



Vatadany Si tratta di un forum come qualsiasi altro. Si condividono informazioni esperienze ed eventuali richieste di assistenza / pareri



RIKImAster io non so neanche se funziona sto sito





ILBuon Il sito funziona

Mulineri Non funziona molto poi l app è veramente scadente. I cofanetti fanno schifo.

Ale__02_ bella raga

Ale__02_ io sono Alessio

Ale__02_ ho un problemino non mi fa scrivere una recensione su Cod dandomi un errore di lingua quando è tutto apposto

Ale__02_ non capisco il motivo

Ale__02_ se sapete qualcosa ditemelo

TheRealAlf Usate ALF6969 ALF6969 ALF6969

Yusifo LOL ho provato codici di ogni genere ma non funzionano, non so perchè!?





Yusifo LOL ho provato codici di ogni genere ma non funzionano, non so perchè!?





poiu70 salve, se qualcuno avrebbe dei codici nuovi (usciti da poco) ne sarei molto grata e sarei disposta a dare pietre dell'anima , grazie e buona giornata , spero che qualcuno senta questo messaggio

PieroAngela non ho nessun codice



francesco6 non ho un codice





GDD7 Ragazzi mi potete dire entro quanto tempo a voi danno le gemme per gli articoli..., perchè io to aspettando da più di un mese, ma ancora su nessun articolo mi hanno dato le gemme, gli articoli che ho fatto sono su giochi vecchi, quindi sono passati tutti, ma contatto misty e mi dice che devo aspettare una settimana, ma non da gemme, a qualcuno di voi è capitato la stessa cosa'

mottarex ultimamente gli articoli ci mettono molto per assere accettati o rifiutati. io sapevo che si riceve un verdetto entro due giorni dall'invio. Abbiate fede!

GDD7 A me ci hanno messo 2 mesi e me li hanno rifiutati tutti, per motivi idioti, visto che io ho giocato a tutti quei giochi e non ho avuto bisogno di andare a vedere o copiare altre recensioni ne ho fatto una mia personale, prima di fare gli articoli mi sono fatto dire da misty come si facevano, perchè così non sbagliavo, niente alla fine mi hanno rifiutato tutti gli artcoli per formattazione errata e lingua sbagliata... se continua così sto sito non rimarrà nessuno...

mottarex all'inizio mi è capitato anche a me, l'ho ripostato cambiando i termini in inglese