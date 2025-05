( 1 ratings)

Warframe è un bel FreeToPlay

Nessuna Warframe è un gioco coop sviluppato dalla Digital Extremes, a mio parere uno dei migliori freetoplay che si possano trovare in circolazione, aggiornato continuamente, e "reggibile" da qualunque pc, da quello più scarso a quello più potente.



Dividerò questa recensione in vari punti, come di mio solito, per alleggerire la lettura e saltare nel punto in cui si è più interessati.



-Storia



Sulla storia secondo me non c'è molto da dire, non è un granchè, ma offre al giocatore l'opzione di seguire le quest principali della storyline, che sbloccano nuove abilità o semplicemente danno delle ricompense più gratificanti.



-Gameplay



Il gameplay si può dire che è completo grinding,tranne se usi la moneta "Premium" del gioco, ma a questo ci torneremo più avanti.

Le cose da fare si può dire che sono a volte molto ripetitive(che però grazie al nuovo update "Plains of elidon" è stata portata un pò di varietà), però in compenso i tipi di missione sono molti, ecco alcuni esempi :

-Assassinio: Viene dato un bersaglio nella mappa che bisogna uccidere, per poi scappare.

-Cattura: Viene dato un bersaglio nella mappa che bisogna catturare,per poi andarsene.

-Sopravvivenza: Devi sopravvivere nella mappa,raccogliendo taniche di ossigeno e resistere dalle varie ondate di nemici.



L'obbiettivo di Warframe (secondo quello che ho visto) è praticamente collezionare più warframe e armi possibili, prime o meno.



-E' un gioco pay to win come gli altri? Cosa lo differenzia dal resto?



Ritornando al discorso di prima, questo gioco è praticamente grinding totale, non lo consiglio a chi non gli piace eseguire un azione di continuo. L'unico modo per evitare UNA PARTE del grind e comprare la moneta premium, il "platino". Il platino può farti comprare cosmetiche,navicelle,warframe e armi pre-costruite,velocizzare il crafting di essi ecc.

Questo può salvare una parte del grinding, ma per prendere le cose più potenti come warframe e armi prime, non è possibile comprarli nello shop del gioco, ma si possono comprare solo da altri player. Di preciso, si possono comprare i blueprint, che sbloccano il crafting del contenuto di esso,usabile solo una volta (ovviamente i blueprint si possono trovare anche semplicemente giocando). Questa cosa incoraggia molto il trading tra player, in modo che il platino non sia solo una moneta premium usabile da chi ha le tasche grosse,ma che si possa ottenere anche "gratuitamente"



-Pvp



Il pvp non è una parte principale del gioco, ma è molto divertente. Le partite il più delle volte (basandomi sulle mie esperienze) sono bilanciate.

-Grafica



La grafica per un free to play è molto avanzata, e stranamente "reggibile" da quasi tutti i tipi di pc.



-Conclusione



Warframe a detta mia è un gioco molto bello da giocare insieme agli amici, che aiutano a rendere il farming nel gioco meno noioso.

Il punto di forza di questo gioco è sicuramente il non essere obbligati a shoppare, rendendo disponibile tutti i contenuti anche ai giocatori che non vogliono spendere.

Una debolezza di questo gioco però è il grinding estremo, che a volte porta un giocatore a lasciare il gioco per un grande lasso di tempo, ma questo cambia da persona a persona.



Voto: 8/10