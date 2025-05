Un aggiornamento molto atteso per Minecraft

Alt! Fermo, tu che leggi questo articolo e dici "No... un ennesimo articolo su Minecraft". Questo è un articolo un pò diverso. Il 18 Luglio 2018, dopo 1 anno di attesa, 42 snapshot e 10 pre-release, è uscita la nuova versione del famosissimo gioco. Stiamo parlando della 1.13, soprannominata "Aquatic Update".Questo aspettato aggiornamento a portato con se varie modifiche, che modificheranno il gameplay della survival del gioco, spostandolo dalla terra ferma all'oceano. Scopriamo insieme cosa è cambiato

La 1.13 ha introdotto una nuova fisica per l'acqua, permettendo ad essa di attraversare i blocchi non interi, come slub o staccionate. Questo accadrà solo che il player farà click con un secchio di acqua sull'oggetto.

Bolle di aria riempiranno gli oggetti, dove sarà possibile ricaricare la barra dell'aria, che ora non si riempe istantaneamente. I blocchi di magma creano vortici che spingono il player verso il basso, la sabbia delle anime verso l'alto.

Tramite il tasto per la corsa, il nostro omino potrà nuotare nell'acqua, potendo attraversare anche buchi di soli un blocco.

Anche i Biomi del mondo sono stati mutati. Tra questi si poteva trovare l'Oceano, oggi sostituito dall'Oceano caldo, l'Oceano freddo, l'Oceano tiepido, l'Oceano ghiacciato (dove è possibile trovare gli Iceberg), e i relativi Oceani profondi. Sarà possibile trovare canion sottomarini, relitti, rovine sottomarine e tesori nascosti, ritrovabili per mezzo di una mappa trovabili nei bauli in fondo al mare.

La visibilità dentro l'acqua e il colore di essa varierà a seconda del bioma di appartenenza.

Nell'oceano sarà possibile trovare blocchi di corallo di diversi colori, e le rispettive piante. In assenza di acqua, moriranno, perdendo i propri colori.

Le alghe si creeranno nell'acqua, muovendosi con le onde. I sottaceti di mare, invece, illumineranno i fondali: sarà possibile metterne fino a 4 insieme.

Si potranno pure trovare delle uova di tartaruga sulla spiaggia, che schiudendosi darà vita ad una tartaruga, ma fai attenzione che queste uova sono obbiettivo degli zombi

Assieme alle tartarughe, troviamo nell'oceano pesci e delfini che nuoteranno assieme a te, e questi ultimi giocheranno portandoti ai relitti.

Nell'oceano sarà possibile trovare gli Affogati, ovvero zombi morti nell'acqua. Questi si muoveranno più velocemente e daranno gusci di nautilus e tridenti alla loro uccisione.

Spicca il mob votato dalla community per il Minecon Earth come Mob B, il Phantom. Si tratta del primo mob volante del mondo a cubetti. Si tratta di un "mostro della notte" che attacca i player che non dormono da più di 3 giorni. La membrana di phantom, ottenibile con la loro uccisione, sarà invece utile per riparare l'elytra.

Inoltre, sono stati introdotti nuovi pulsanti e nuove botole, per ogni tipo di legno, e sarà possibile rimuovere la corteccia dal legno grezzo con un ascia, o di ottenere un blocco con tutte le sei facce di corteccia unendo 4 normali.

Inoltre la zucca ora non ha più la faccia, che sarà possibile avere usando un paio di cesoie, le shulker box non hanno più come colore classico il viola e sono state aggiunte le scale di prismarine e lastre di prismarine.



Il gameplay è totalmente mutato, ma non solo nel survival: anche nella modalità creativa, dove ora i comandi hanno una nuova forma di scrittura.

Non posso dettarvi tutti i cambiamenti, visto che la maggior parte saranno notabili solo durante una bella partita. Intanto vi lascio con un immagine del nuovo mob e un paio di immagini prelevate da una mia partita.





Alla prossima!