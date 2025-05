Roblox

Italiano

Fulvio Fragola

Il prossimo tormentone nel mondo dei videogiochi potrebbe essere Roblox: una nuova piattaforma social con giochi generati dagli utenti con alla base mattoncini simil-Lego. Anzi, il fenomeno Roblox negli Usa è esploso in maniera dirompente nell'ultimo periodo, e presto potrebbe diventare popolare in Europa come "il killer di Minecraft", come qualcuno ha iniziato a definirlo.

Roblox ha recentemente annunciato di aver ottenuto un nuovo round di finanziamento da 150 milioni di dollari da una cordata guidata Greylock Partners e Tiger Global Management. Complessivamente, Roblox vanta adesso 70 milioni di giocatori attivi e un valore complessivo della società che dà nome al suo gioco stimato oltre i due miliardi e mezzo di dollari.

Più di 4 milioni di giovani creatori hanno caricato sulla piattaforma social oltre 40 milioni di creazioni originali. In Roblox i giocatori ricevono delle ricompense sulla base di quanto le loro creazioni vengono scaricate e giocate dagli altri giocatori. Con il nuovo investimento si punta a favorire l'espansione internazionale, la localizzazione del gioco in varie lingue e la conversione su ulteriori piattaforme, oltre che l'instaurazione di nuove risorse infrastrutturali per sostenere la crescita. Roblox è ora giocabile su Windows, macOS, iOS, Android, Xbox One, Oculus Rift e HTC Vive.

Roblox non è un gioco nuovo, esiste dal 2006 ma fino a oggi non è andato neanche minimamente vicino a questi traguardi di popolarità. Permette ai giocatori di creare i propri mondi virtuali, dove si può scegliere chi far entrare e dove si può socializzare con altri utenti. Gli autori di contenuti per Roblox quest'anno riceveranno complessivamente 70 milioni di dollari: per molti di loro, infatti, il lavoro su Roblox è sufficiente per vivere, mentre due degli autori della community, i più attivi, hanno raggiunto delle "milestone" considerevoli e messo da parte una fortuna grazie alla piattaforma.

Roblox ha recentemente lanciato, poi, il programma Roblox Education, un'iniziativa con la quale si intendono trasmettere le basi della programmazione attraverso coding camp estivi e sfide di coding online. La compagnia annovera adesso 400 dipendenti, mentre all'inizio dell'anno era 300. E, cosa più importante di tutte, è profittevole.

Roblox consente ai suoi giocatori di creare il proprio mondo tramite il linguaggio di programmazione Lua. Inoltre, le creazioni si monetizzano tramite "Robux" (la valuta virtuale di Roblox), che può quindi essere utilizzata per acquistare più accessori per l'avatar o abilità aggiuntive in una delle milioni di esperienze disponibili sulla piattaforma.

Grossa parte dei profitti è stata investita in modo tale che i giocatori imparino a rispettare le regole di condotta del gioco. I moderatori della compagnia, dunque, revisionano ogni immagine caricata, video e audio per assicurarsi che siano adeguati al pubblico di Roblox, che nella maggioranza dei casi è molto giovane.

Secondo stime, Roblox ha portato a guadagni per 210 milioni di dollari quest'anno, tre volte maggiori rispetto ai guadagni registrati l'anno scorso. Il 65% dei guadagni proviene dagli Stati Uniti, mentre su scala globale Roblox si trova alla posizione numero 26 tra le app di gioco più remunerative.