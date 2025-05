Premessa, questo è il mio primo articolo e lo sto facendo solo per potermi sciogliere un pò nel scriverli

Allora, oggi volevo parlarvi di roblox. Vi potreste chiedere: , bene, roblox è un gioco ormai multipiattaforma che esiste dal 2006. Originariamente il gioco si chiamava DynoBlocks ma col tempo fù cambiato in Roblox, ovviamente parlando di un gioco non posso evitare di dirvi che genere sia, ebbene Roblox in questo campo fà un passo avanti e dice: , infatti il gioco può essere sintetizzato come una raccolta di giochi creati sia da gruppi ma anche da singoli individui che variano fra di loro, per esempio potremmo trovare un gioco horror come il tentare di risolvere un omicidio in una casa abbandonato, dover cooperare insieme ad altri per poter mantenere una nave in stato operativo, dover sopravvivere a centinaia di disastri, impugnare le armi e affrontare un orda di zombi oppure un team avversario con un obbiettivo diverso dal nostro, dover costruire un parco divertimenti da soli oppure una stazione spaziale, dover attraversare un mucchio di ostacoli sempre più pericolosi, dover vivere un'avventure ecc....Insomma quello che voglio far capire è che Roblox è un gioco che può davvero piacere a tutti dati gli innumerevoli generi che può avere. Oltre a molti generi, possiamo vedere anche molti tipi di avatar in quanto in roblox ognuno può registrarsi e creare una figura virtuale che più ci aggrada scegliendo oltre che il sesso dell'omino in questione, anche tantissimi vestiti tutti disponibili nel catalogo anche se ovviamente non tutti hanno la stessa qualità ed in più sempre nella suddetta sezione, possiamo trovare face e "corpi" detti package in modo che il nostro personaggio oltre che avere dei vestiti personali possa anche avere una forma proprio rendendo il nostro personaggio unico nel suo genere in modo che si distingua sempre dalla folla e che sopratutto ognuno possa darsi alla pazza gioia con la personalizzazione del proprio avatar dando anche la possibilità di poter creare oggetti dal catalogo, quindi sia vestiti che facce che corpi e ovviamente non bisogna scordarsi dei cappelli e degli oggetti simpatici e colorati. In caso tutto questo non basti, abbiamo anche la possibilità di poter scambiare oggetti del proprio inventario con le altre persone anche se questa è una feature riservata agli utenti premium cioè persone con un abbonamento mensile a roblox che può essere di 5,10,50 euro e che dà ovviamente certi vantaggi nella piattaforma. Ma tornando al punto di prima, in caso si possa avere accesso ad un abbonamento premium,. sarà allora possibile scambiare con altre persone stando ovviamente attenti ai furbetti che purtroppo ci sono in ogni gioco