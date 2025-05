( 15 ratings)

Minecraft PvP - Vuoi migliorare?

Ciao sono Reda! Questo è il mio secondo articolo dove spiego come migliorare su un determinato gioco, in questo caso Minecraft PvP (Player versus player). Se vi interessa ho fatto anche un articolo dove spiego come migliorare su Rocket League, dacci un'occhiata.

Bene, ora leggi attentamente questo articolo se vuoi migliorare su Minecraft PvP.

Dividerò questo articolo in 2 Parti, una meccanica e una teorica. Parte 1 - Teoria



Prima di tutto devi cliccare il più velocemente possibile, in questo modo sarai in grado di fare combo più facilmente.

Quando colpisci il tuo avversiario non andarci "dritto" ma vai un pochino a destra e un po' a sinistra in modo che l'avversario abbia più difficolta a colpirti. Ecco un esempio (guardate i primi 30 secondi per capire) https://www.youtube.com/watch?v=fCcVpaeM84k

La canna da pesca. Uno strumento eccezionale per fare PvP in Minecraft. Tranquilli non prendetemi per pazzo, ora vi spiego perchè è utile in PvP. Ora leggette attentamente, la canna da pesca serve per dare Knockback (tradotto è contraccolpo, una spinta) per poi colpirlo con la spada più velocemente possibile. Questo procedimento va ripetuto più volte.

Ora parliamo dei criticals, colpi critici, che danno il 20% di danno in più ma come farli? Semplicemente saltando e appena si tocca la terra bisogna colpire con la spada, in molti casi fare criticals è sconsigliato perche ti rallentano, però la decisione è vostra se farli o meno.

Un consiglio importante è quello di non giocare con il "cervello spento" ma di "analizzare" tutto ciò che hai d'avanti.



Parte 2 - Meccanica



Ecco alcuni consigli per migliorare meccanicamente a giocare.

Questi consigli saranno collegati alla Parte 1 quindi prima leggi la prima parte poi questa qui.

Per cliccare più velocemente bisogna fare delle procedure abbastanza strane. Dovete far vibrare il braccio per poi cliccare sul mouse, ma attenzione! questo metodo è molto usato, quasi da tutti, però dopo 30 secondi vi farà leggermente male il braccio (più precisamente vicino al polso) quindi fate molta pratica e vedrete che dopo un po' non vi farà più male.

Per fare lo strafe (ovvero girare un po' a sinistra e un po' a destra) è semplicissimo. Basta schiaccare sempre W con il tasto A oppure D, e mi raccomando alternate fate 3 secondi a destra poi 2 a sinistra ecc. ecc.

Per usare la canna da pesca dovrete mettere sempre la spada nel primo slot e la canna da pesca tra il secondo e il quarto slot. Quindi durante il combattimento vi basterà schiaccare il tasto apposito per la canna da pesca, tirare l'amo e ritornare subito alla spada.

Ovviamente non potete pretendere di diventare molto forte di colpo, avrete bisogno di molta pratica e determinazione.

Questo articolo tutorial finisce qui, per qualsiasi domanda o dubbio contattatemi in privato. Buona giornata e buon game!