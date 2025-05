Minecraft, il giochi che ti permette di fare tutto!

Minecraft è uno dei miei giochi preferiti, spero di essere abbanstanza chiaro nella descrizione del gioco.

Salve ragazzi, oggi come da titolo vi parlerò di minecraft.

minecraft, è un gioco survival open world dove puoi fare di tutto partendo da case in legno, castelli, grattacieli, ecc.

Minecraft non si limita solo alla creazione di costruzioni, ma ti da anche la possibilità di esplorare dungeon, biomi, e altri mondi.

Uno di questi mondi è il Nether (inferno), ed è pieno di creature pericolose. Nel nether è possibile trovare delle strutture chiamate "fortezze del nether" dove avrete la possibilità di trovare dei loot interessanti come diamanti, oro, ecc.



L'ultimo mondo di Minecraft è l'end dove si trova L'Ender Dragon, uno dei 3 boss di minecraft. Per sconfiggere L'Ender Dragon bisogna distruggere dei "cristalli" in cima a delle torri altrimenti si potrebbe rigenerare.

I 3 boss di Minecraft sono : L'Elder Dragon, il Wither è il Guardiano.



Visto che L'elder ho gia spiegato come batterlo (e dal nome credo si capisca cosa sia) passiamo al Wither. Il Wither è un mostro a 3 teste nonchè il più forte dei 3. Il Wither non fa molto, il suo passatempo preferito è distruggere tutto, per sconfiggerlo basta solo affrontarlo apertamente.



L'ultimo dei 3 boss è il Guardiano che si trova in un paio di dungeon marini. Prima di andarci vi consiglio di avere un ottimo equipaggiamento con enchant fatti apposta per l'acqua. Sconfiggerlo non è difficile basta andare con la spada e attaccarlo, l'unico problema è l'acqua ma se hai un ottimo equipaggiamento non ci sono problemi.



Ho parlato di enchantment , cosa sono?

Sono degli incatesimi che ti permettono di potenziare armi o equipaggiamenti in cambio di esperienza.

Come si ottengono?

Con un'oggetto che potrai permetterti di fare più avanti nel gioco



Parliamo ora delle armi che potreste usare.

Non sono molte, anzi sono 2, l'arco e la spada.

ci sono 4 tipi di spade : legno, pieta, oro, ferro, e diamante (sono messi in ordire di forza)

mentre di arco solo 1 ma con frecce con diversi effetti (velocità, forza, rallentamento, debolezza, ecc.)



Dovevo spiegarlo all'inizio ma va bene anche qui ormai.



ci sono diversi tipi di materiali come l'oro il ferro ecc. Il materiale più comune è il ferro, infatti all'inizio vi farete spesso armature e armi di ferro mentre il più raro è il diamante.

alcuni materiali si rompono solo con diversi picconi

tipo il ferro di rompe con il piccone di pietra, l'oro e il diamante con il piccone di ferro (alla fine basta avere un piccone in ferro per rompere tutto tranne l'ossidiana che spiegerò più avanti a cosa serve).

adesso vi metto in ordire di rarità i materiali e spieghierò a cosa serviranno.

carbone - carburante per fornaci per cucinare ferro, oro, cibo, ecc.

Ferro - per costruire armi e armature

Oro - principalmente a nulla

Lapislazzuli - per enchantare oggetti (più avanti ci sarà una spiegazione dettagliata)

Redstone (pietrarossa) - per fare circuiti (Es. porta automatica che si apre da sola)

Diamanti - armature, armi e tavolo degli incantesimi (più avanti ci sarà una spiegazione dettagliata)



Bene, credo sia giunta l'ora di parlarvi del tavolo

Il tavolo di incantesimi si costruisce usando 2 libri 1 diamante è 4 pezzi di ossidiana (per informarvi meglio potete cercare su google).

I lapislazzuli servono per "incantare" i vostri item.

Il tavolo degli incantesimi a bisogno di 15 librerie intorno a distanza di 1 bloccho di distanza.

Dopo aver fatto cio il tavolo vi darà 3 possibilità di scelta (casuali) ognuno di questi ha 3 differenti livelli passando da 15 (il più basso) al 30 (il più alto)

ovviamente il livello 30 ti darà enchatment più forti.

Usando i lapislazzuli vi userà solo 3 livelli ad enchant (Es. dal livello 30 arrivi al livello 27)

Dopo essere arrivato al livello 30 è aver usato 3 livelli del l'enchant non potrete rifare un altro enchant di livello 30 (Es. se siete livello 27 anche se vi usa 3 livello ad enchant non potete fare l'enchant di livello 30).



Spero di essere stato abbansta chiaro nella descrizione del gioco e di qualche oggetto.