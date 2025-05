Minecraft Earth; Minecraft in realtà aumentata

Minecraft Earth è un nuovissimo gioco di realtà aumentata per il tuo dispositivo mobile, che ti consente di portare Minecraft nel mondo reale. Parti per emozionanti avventure, costruisci qualcosa di incredibile insieme agli amici e poi entra nelle tue creazioni a grandezza naturale! Minecraft Earth sarà disponibile su dispositivi iOS 10+ e Android 7+.

Minecraft Earth è un videogioco in arrivo in realtà aumentata, sviluppato da Mojang basato sul videogioco minecraft.È stato per la prima volta annunciato il 20 aprile 2019, e sarà disponibile come gioco Free to play. sui dispositivi iOS. Una beta chiusa è prevista per l'estate 2019.La modalità di gioco è simile all'originale Minecraft, Earth è incentrato sulla costruzione, raccolta di risorse, crafting ed esplorazione. I giocatori possono costruire strutture in realtà aumentata in collaborazione con altri giocatori, raccogliere risorse toccando i "tappable" nella mappa di gioco e accedere alla modalità "Avventura" che potrà essere o un puzzle, o un'attività specifica, o una posizione virtuale con entità ostili da sconfiggere. Le Avventure ricompensano i giocatori con la valuta di gioco. La costruzione collaborativa viene eseguita su "piastre di costruzione" e i giocatori possono condividere le copie delle loro strutture completate. Earth presenta anche un sistema di progressione con livelli spunti esperienza.il game director di Minecraft Earth Torfi Olafsson, ha dichiarato che il gioco terrebbe conto di scenari fisici come alberi e laghi nel mondo virtuale.Minecraft Earth utilizza il database di OpenStreetMap per informazioni sulle mappe ed è basato sulla piattaforma Azure PlayFab di Microsoft, utilizzando Azore Spatial Anchors per le sue funzionalità di realtà aumentata.Il gioco è dichiarato essere free-to-play e sarà supportato dai più recenti smartphone Android e iOS. Minecraft Earth è stato creato sul Bedrock Engine, lo stesso motore di Minecraft, sebbene Olafsson ha detto che Earth è un "adattamento" e "non una traduzione diretta".Secondo il direttore creativo di Minecraft, Saxs Persson, i giocatori che interagiranno con l'ambiente che li circonda forniranno agli sviluppatori dati sull'ambiente circostante, che porteranno all'ulteriore collocamento di "Avventure" e al miglioramento della tecnologia Spatial Anchors.Durante l'Eletronic Eternamente Expo 2015, il team HoloLens di Microsoft avevano presentato una versione in realtà aumentata di Minecraft. L'8 maggio 2019 è stato pubblicato un teaser trailer che mostrava le versioni in realtà aumentata dei mob di Minecraft. Il 17 maggio, il decimo anniversario di Minecraft, Minecraft Earth èstato ufficialmente annunciato. Microsoft ha annunciato le iscrizioni per una beta chiusa per l'estate 2019, e intende rilasciare il gioco con implementazioni graduali. A Giugno alcuni gameplay sono stati presentati alla Apple Worldwide Developers Conference.