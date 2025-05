League of Legends: COME GIOCARE TOPLANE

-Benvenuti sulla guida di League of Legends!

-Se non avete letto la precedente guida “come giocare midlane” e/o “League of Legends: LE BASI”, la comprensione di questo articolo risulterà complicata da capire. Vi consiglio quindi di recuperarla!

-Oggi mi soffermerò su un ruolo specifico: la toplane!

Il toplaner è colui che prende posto nella corsia superiore della mappa.

Proprio come il midlaner, sarete soli e ingaggierete quindi fight perlopiù 1v1 o 2v1 (se il jungler avversario o il vostro vi gankerà).

Questa lane è abbastanza solitaria e isolata perché difficile da gankare e da ingaggiare visto che la maggior parte dei champion che si trovano sono molto resistenti e quindi difficili da killare in modo rapido.

Esistono molti stili di gioco, questi cambiano a seconda del champion che abbiamo scelto:

-I Bruiser:

Sono quelli che hanno piu sustain e mobilità. Di solito si vedono sempre AD o AP melee o ranged(distanza).

-Farmer:

I Farmer di solito sono quei champion che non hanno un grandissimo early game, e che quindi vogliono creare la farm tranquilli fino al mid/late game. L'unica cosa che gli serve per dominare gli avversari è il tempo. Non morire, continuare a farmare, e diventare il Dio del Late Game. Ottimi esempi di farmer sono Nasus o Irelia

-Bully:

Lo scopo dei bulli non è tanto farmare parecchio, dato che sono molto forti early/mid game e tendono a perdere efficacia nel late game. Quindi quello che vogliono fare è essere padroni della lane, negare farm all'avversario e cercare di tenere il loro avversario più basso di vita possibile magari feedandosi. Un ottimo esempio potrebbe essere: esempi sono Yorick o Renekton

-Split Pusher:

Gli split pusher differiscono dai farmer per il semplice fatto che non farmano tanto per prendere gold e xp, ma per esercitare pressione sulla mappa buttando giù torri. Questi champion tendono a essere molto forti in scenari 1vs1 o anche 1vs2, obbligando il team avversario risorse importanti per fermare la loro avanzata. Di solito hanno anche molta mobilità, facendo sprecare al team avversario più tempo possibile facendosi inseguire. Possiamo nominare Singed o Tryndamere





Cosa fare in lane?

In toplane, in realtà, bisogna fare ben poco oltre il farm.

Le uniche cose che sono richieste sono lo zoning(costringere l’avversario a rimanere in una zona precisa della lane)e rendere il farm difficile per via della pressione dello stesso zoning.



Ricordatevi sempre di piazzare dei trincket sul cespuglio sul fiume per prevenire eventuali gank.

Per quanto riguarda i dive(assaltare l'avversario quando è costretto a rimanere sotto la sua torre per via dello zoning e tankare il danno della stessa) posso solo dirvi che è una meccanica rischiosa, se non sapete farla, non fatela anche perchè rischiate di feedare il nemico. Se fatta con criterio il dive è utilissimo però per aumentare il divario di livelli e danni tra voi e il nemico che sarà costretto a stare costantemente sotto torre o afk. Se sarete sufficientemente oppressivi, probabilmente riuscirete anche a farlo rage quittare.

Capire l’andamento del game e prevedere le mosse del nemico è vitale. Identifica il tuo avversario di lane, conosci le sue abilità? ed usa questa conoscenza a tuo vantaggio.

Quel Jayce vuole farmare? Rengar ti salta addosso per zonarti? Irelia fa quello che vuole? Capisci che tipo di gioco vogliono fare, comparalo con quello che vuoi fare tu e agisci di conseguenza.

Ovviamente questo è gia una meccanica abbastanza avanzata che è possibile mettere in pratica solo dopo aver conosciuto i champion principali della top.



(ZONE DA TENERE SEMPRE WARDATE)