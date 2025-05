Le novità della stagione 10 di Fortnite

Ciao a tutti ragazzi. Il 1 Agosto Epic games ha rilasciato La Stagione 10 di Fortnite. Scrivo solo ora questo articolo perché ora sono tornato dalle vacanze, spero comunque che lo possiate apprezzare. Per questoarticolo ho preso spunto da alcuni siti, e visto che ho iniziato da poco, forse non troverete tutte le novità. Detto questo cominciamo.

La Stagione 9 era dominata da una tematica futuristica, non la più apprezzata. Tuttavia verso la fine della stagione c’è stato uno scontro tra il robot Cattus e il mostro di Picco Polare Doggus. Inoltre una sfera di energia emersa al centro di Sponde del Saccheggio che ha vita al cosiddetto “Punto Zero” ha dato le basi per la nuova stagione. Ecco le principali novità.

Skin

La stagione 10 è una stagione celebrativa, non a caso troviamo rivisitazioni delle più famose skin, per esempio la skin Catalizzatore è molto simile alla “vecchia” Deriva. La skin del livello 100 del pass battaglia, Cavaliere Ultima, è invece tutta nuova. I prezzi del pass battaglia sono sempre gli stessi, 950 VBuck per il pass battaglia normale, 2800 con già le ricompense dei primi 25 livelli.

Mappa

Come in ogni stagione, la mappa cambia. In stagione 10 c’è il grande ritorno di Magazzino Muffito, una delle location più apprezzate dai giocatori, distrutta in stagione 7 da un meteorite. Questo meteorite è fermo in cielo, congelato nel tempo. In diversi casi il gioco targato Epic Games ha dato luogo in Battle Royale a “fratture nel tempo”. Inoltre, a nord-ovest di Borgo Bislacco si può trovare lo scheletro di Doggus, sconfitto da Cattus nella precedente stagione. Al centro di Sponde del Saccheggio inoltre c’è ancora la sfera di energia che ha dato vita all’ esplosione con cui è iniziata l’attuale stagione, circondata da detriti. La sfera pulsa e si ingrandisce ogni giorno di più e fa lo stesso rumore della crepa nel cielo nella stagione 7. Probabilmente sarà un fattore di mutamenti nella mappa a stagione inoltrata. Ci sono inoltrele zone di fenditura, aree dove le normali leggi della fisica fanno eccezioni, come assenza di gravità o impossibilità a sparare e/o costruire.

Veicoli

Sono purtroppo scomparsi alcuni veicoli che mi piacevano molto, come il quad e la girosfera. Sono stati tolti anche i deltaplani, comunque utilizzabili in altre modalità come parco giochi o rissa a squadre. Il motivo è semplice, Epic games vuole ridurre la mobilità dei giocatori all’ interno della mappa (quindi bisognerà prestare molta più attenzione alla tempesta) e puntare sul suo nuovo “giocattolo”, il B.R.U.T.E., mastodontico mech da combattimento. Quest' ultimo è una vera e propria macchina da guerra pilotabile da due giocatori che si occuperanno, a scelta, di muovere il robot o di controllarne le armi da fuoco.

B.R.U.T.E. avrà in dotazione uno strafe laterale per schivare i colpi avversari, un doppio salto per raggiungere luoghi elevati, abbattimento al suolo per distruggere qualsiasi cosa si trovi sulla propria traiettoria e avvalersi della nuovissima meccanica Sovrascudo. Si tratta, in breve, della possibilità di sacrificare 200 materiali di qualsiasi tipo per creare uno scudo protettivo attorno all'abitacolo in modo da schermare il giocatore dai colpi in arrivo. Per quanto riguarda le armi da fuoco, il nuovo robot da combattimento di Fortnite sarà dotato di uno shotgun per gli scontri a breve distanza capace di infliggere 50 danni a colpo, e anche una pioggia di missili che si ricarica col tempo.

Armi

Contrariamente a quanto si pensava, Epic Games non ha (ancora) aggiunto nuove armi, ma si è limitata a mettere nel deposito alcune armi. In particolare ha rimosso:

pistola a focile

fucile di precisione semi-automatico

fucile d’ assalto tattico

Come strumenti ha rimosso

bomba ombra

torretta automatica

attacco aereo

Considerazioni personali

Devo dire che da “veterano” di Fortnite apprezzo molto la rivisitazione delle più classiche skin, in quanto alcune non le riuscii a prendere allora. Tuttavia mi aspettavo qualche cambiamento in più sulla mappa, magari il ritorno di Boschetto Bisunto o Acri Anarchici. Per quanto riguarda i veicoli, sono abbastanza deluso. Il mech è troppo forte, se lo si ha contro è difficile sopravvivere e la mancanza di quad o girosfere impone maggiore attenzione alla tempesta. Comunque mi piace di più della precedente season e non vedo l’ora degli sviluppi. Alla prossima!