Il perchè sono passato da World of Tanks a War Thunder

Penso che tutti gli amanti del genere abbiano giocato sia l'uno che l'altro e tendenzialmente tutti hanno iniziato con World of Tanks e qui spiego perché ho abbandonato il gioco della Wargaming. la mia avventura con World of Tanks inizia nel 2013 (circa nello stesso periodo di War Thunder) come molti altri la mia avventura in WoT è stata a scaglioni con periodi di magra e periodi di ore ed ore di intrattenimento. Come tutti sappiamo la differenza principale è dovuta alle modalità di WT che dispone di una arcade, una realistica ed infine la simulativa la differenza principale è la dispersione e lo spot, in WoT come penso tutti sappiamo, siamo muniti di un "raggio di dispersione massima" che rappresenta per l'appunto la dispersione del cannone a determinata distanza ed il calcolo dell'alzo è totalmente automatico senza parlare dei movimenti arcade abbestia che troviamo e delle statistiche che vanno sempre e dico sempre a fini di gameplay

basti pensare alla marea di carri che sono esistiti solo su uno scarabocchio buttato nel cestino.



Sotto questo punto di vista War Thunder risponde con una arcade con movimenti più leggeri di una realistica, indicatore di perforazione sul reticolo e indicatore di alzo sul bersaglio quindi ti dice fino a dove alzare il tiro per beccare il bersaglio nel punto indicato, a questo si accoppia la dispersione e la penetrazione che sono ciò che differenzia la modalità arcade di WT con WoT. In War Thunder la dispersione difficilmente ti impedisce di beccare un bersaglio a 2 Km con un buon cannone mentre in WoT devi farti il segno della croce per beccare decentemente un carro a 500m considerando l'abuso del sistema a Weak spot ovvero conoscere i punti deboli dei carri avversari per sconfiggerli, non che questo non si applichi a War Thunder ma in maniera nettamente più moderata mentre per la penetrazione su WoT abbiamo il famosissimo RNG che se non ricordo male era al 25% quindi il tuo proiettile potrebbe penetrare il 25% in più o in meno il quale può creare situazioni quasi imbarazzanti mentre su WT abbiamo una zona "Franca" nel simulatore di penetrazione che viene segnalata in giallo ma tendenzialmente o si penetra o non si penetra e se sai di penetrarlo in quel punto con quel angolo vai sicuro che lo penetrerai sempre e dulcis in fundo abbiamo la "vita" che su WoT è misurata in punti vita mentre su War Thunder è un connubio di equipaggio in vita, integrità dello scafo e della stiva munizioni quindi volendo su WT un proiettile potrebbe perforarci da parte a parte senza arrecarci il minimo danno oppure devastarci completamente credo sia il fattore più interessante del gioco.



Personalmente su War Thunder ho iniziato con le arcade ,come tutti i novellini spero, per poi passare alle realistiche che sono un altro mondo per il semplice fatto che non esiste uno spot se non fatto esplicitamente da carri con tale abilità e non avremo indicatore di penetrazione e alzo, quindi ci troveremo spesso a dover tenere gli occhi sempre aperti e vigli su una eventuale presenza nemica nei dintorni e doverci fare i nostri conti ad occhio o via telemetro ma purtroppo è presente una meccanica che odio.



I cespugli ambulanti.

Tramite la personalizzazione è possibile addobbare il proprio carro con delle mimetiche fatte da cespugli (500 di valuta premium del gioco) che rendono il carro praticamente invisibile se non spara il primo colpo e reputo questa meccanica davvero fastidiosa e da rimuovere per rendere molto più equo il gioco.



se c'è una cosa che mi manca di WoT sono sicuramente le Clan Wars.