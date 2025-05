Ground Force-Tech Tree Italiano War Thunder

Tempo fa scrissi un articolo sull'albero Tecnologico Italiano presente in War Thunder ora, dopo varie modifiche da parte di Gaijin mi sento pronto a rinnovare la mia opinione tramite la stesura di questo articolo

Con l'aggiunta del C1 Ariete (non Pre serie) abbiamo raggiunto un buon livello nel Tech Tree (ora mi aspetto solo qualche aggiunta storica ai livelli più bassi) ed abbiamo il carro con la maggior penetrazione con proiettili non HEAT (APFSDS o Sabot) del gioco.





ITALIAN GROUND FORCE TECH TREE



Ci tengo a partire dall'alto del ramo per tenere bene a mente quale dovrebbe teoricamente essere il nostro approdo, salterò qualche carro intermedio o meno interessante. Dividerò per categorie.

Partiamo dall'alto con il B1 Centauro ché pone a pensare che prossimamente aggiungeranno il B1 dotato di 120mm o addirittura il B II anche se dubito molto di quest'ultimo. Considerando l'attuale B1 ,sinceramente il ROMOR non mi convince come dice PhlyDaily "no armor is the best armor" infatti avere le piastre EVA probabilmente aiuta solo i proiettili cinetici ad esplodere meglio nell'abitacolo ma in torretta non dispiacciono soprattutto sull'anteriore.

La filosofia Italiana del leggero, veloce e potente si conferma tutta in questo carro.

-

Si può considerare un mini Centauro in tutto e per tutto.





-

Un Fiat 6614 con due cannoni senza rinculo

Si può considerare l'erede spirituale della serie AB-41/43 veloce con un cannone che spara solo HEAT auto-propellenti Veloce e dannoso ovviamente come tutti i carri leggeri bisognerà prestare più attenzione agli attacchi dall'alto, contraeree ed eventuali mitragliatrici pesanti nemiche.

Caccia-carri 90/53 M41M e Breda 501













AB41 - AB43



Veloce e punzecchiatore è un carro ottimo per aggirare il nemico ed infastidirlo anche a BR più alti.









CARRI MEDI E MBT

Il 90/53 è un ottimo cannone in tutte e due le configurazioni (una sullo scafo dell'M41 e l'altro un blindato trasporto truppe) è superlativo contro tutti i carri dello stesso BR l'unica pecca è la mancanza di una versione "blindata" ma compensiamo con il M43 ed il suo bellissimo 75/46.Veloce e punzecchiatore è un carro ottimo per aggirare il nemico ed infastidirlo anche a BR più alti.

Il C1 Ariete Preserie si può considerare un carro mediocre ma posto al battlerating 9.7 è inferiore ad i suoi colleghi Americani e Tedeschi, per non parlare dei Russi praticamente l'unica buona caratteristica è la mobilità ma il gap principale si nota soprattutto nella torretta, possiede una armatura ma non è abbastanza spessa da poter bloccare la maggiorparte dei colpi dei nostri possibili avversari come M1, T64, T80, Leopard 2A4 e 5, in parole povere ci possono penetrare senza troppi problemi, l'unica salvezza potrebbe essere un colpo sfortunato del nemico che ci colpisce il servente sulla destra, la culatta oppure ferendoci l'artigliere e di conseguenza il capocarro proprio dietro di lui ci troveremo con due membri dell'equipaggio (3 se si possiede il rimpiazzo) ed avremo la possibilità, pilota permettendo, di poterci allontanare per quanto possibile, tutto sommato è un carro mediocre, considerabile una gavetta per raggiungere il C1 Ariete con il CL3143 un sabot da 625mm (500mm a 2000m-30°) assolutamente devastante, caratteristica che compensa la penalità della torretta.

MBT OF-40









Carri medi M47 - M26 - M4 Tipo IC - Carri importati, uguali agli originali. L'M4 Tipo IC è simile ad un Firefly (ottimo cannone).



carro medio P 26/40



Carro semplice, armatura buona, cannone con una bassa penetrazione ed abbastanza impreciso, abbastanza lento per essere considerato medio.







Carri medi M15/42 - M14/41 - M13/40



Sono molto simili migliorano gradualmente munizionamento ed armatura. Relativamente lenti, buona armatura e penetrazione media.





Nel ramo dei medi o MBT possiamo trovare l'OF-40 un cugino del Leopard 1 Tedesco disponibile in due versioni a BR (battlerating) 7.7 e 8.7 nel Mk.II la differenza principale sta nella presenza del DM23 da 337mm (sempre a 10m 0°) che è un po' sottopotenziato per il suo BR.- Carri importati, uguali agli originali. L'M4 Tipo IC è simile ad un Firefly (ottimo cannone).Carro semplice, armatura buona, cannone con una bassa penetrazione ed abbastanza impreciso, abbastanza lento per essere considerato medio.Sono molto simili migliorano gradualmente munizionamento ed armatura. Relativamente lenti, buona armatura e penetrazione media.

L'Otomatic è una ottima contraerea per il Suo battlerating (9.3) un 76mm rapido (come quello montato sulle attuali navi) in pochi colpi butta giù di tutto ed è "convertibile" in un anticarro poiché può passare ai sabot da 300mm di penetrazione. Oltretutto può raggiungere i 70Km/h, niente male.

Questa linea non è molto ambita poiché viene interrotta bruscamente al BR 8.3 con un M113A1 TOW ma vi consiglio di prendere almeno il 75/46.

Escludendo il 75/18 ,vi consiglio di evitarlo come la peste, sono tutti carri discreti fino al 75/46 M43, armatura spaziata da 75 + 25mm cannone con spoletta da 1,5m (esploderà al centro del carro) buona mobilità, ottimo armamento e discreta protezione non si può chiedere di meglio, i carri successivi saranno abbastanza anonimi.