Fortnite:Salva il mondo e pvp con la sua season 5

Non so se qualcuno l'ha gia fatto un articolo cosi pero io lo voglio comunque rispiegare tutto questo:BUONA LETTURA Fortnite,gioco sparatutto,è il gioco piu giocato al mondo [soprattutto da noi ragazzi].All apertura del gioco ci sono due modalita:Salva Il mondo oppure Battaglia reale[Pvp con 100 giocatori]Nel pvp ci sono delle stagioni e da poco tempo [Luglio 2018] è uscita la season 5 [stagione 5] dal costo di 950 v-bucks [monete fortnite] pero puoi decidere se vuoi completare solo il pass gratuito [quello senza skin però con pochi balli e altri oggetti] oppure quello di 950 v-bucks [quello che ogni livello ti regala o skin o balli o altri oggetti].In questa stagione hanno aggiunto i KART[veicolo per camminare piu in fretta]e gli ATK[Sono dei carrelli da spesa e servono sempre per andare piu veloci]Anche delle armi hanno aggiunto in questa stagione le quali sono P90,Mitraglietta,Doppietta,Cecchino pesanteIn questa stagione hanno aggiunto il deserto e hanno cambiato i nomi di 2 città:Borgo bislacco è diventato Passatempi Pomposi e Magazzino Muffito si chiama Profondo Stantino.Hanno aggiunto anche delle nuove modalita le quali sono:Parco giochi[rimane pernamente],Volo esplosivo,Anni 50 a palla e sfida tra cecchini.[Durano per un po]Nel pass battaglia si possono trovare 7 skin le quali sono:Alla deriva,Cacciatrice,Linea Rossa,Soccorso in Corsa,Mazza,Torre e Ragnarok.Alla deriva e Ragnarok hanno delle trasformazioni e un piccone dotati a loroSalva il mondo invece devi giocare insieme all'altra gente oppure potete invitare qualche vostro amico a combattere contro dei mostri.In questa modalità ti guadagni molti v-bucks all'inizio e poi ci sono 1 sfida giornaliera al giorno la quale ti guadagni sempre 50 v-bucks oppure ci sono le sfide secondarie e altre molte sfide.Ci sono i regali giornalieri dove 1 volta ogni 1 2 o 3 settimane puoi guadagnare 150 v-bucks