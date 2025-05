Fortnite vs Apex

Due giganti dei PvP, entrambi gratuiti e molto discussi. Quale sarà il migliore? Ecco la mia risposta

Nel lontano 2017 la Epic Games lanciò sul mercato il suo nuovo gioco, Fortnite, che non ci mise molto a diventare un colosso dei PvP. Il successo,a parer mio, è garantito dalla grande accessibilità al gioco, che era (ed è) gratuito, dalla semplicità e intuibilità dei meccanismi di gioco, dalla velocità con cui si vengono a creare partite e dal fatto che, nonostante si vada avanti e guadagnino più premi, comunque non vengono penalizzati i nuovi giocatori, poiché comunque le skin ottenute giocando sono puramente estetico, non forniscono vantaggi utili alla vittoria finale. Dunque il premio si ottiene solo attraverso la bravura del player, non da precedenti premi. Ora il primato di Fortnite è minacciato dal nuovo gioco della EA, in collaborazione con la Respawn Entertainment, Apex Legend. Ora però la domanda sorge spontanea: quale dei due è effettivamente il miglior Battle Royale in circolazione?

Per quanto riguarda Fortnite, gli si può certo attribuire il merito di aver fatto da capostipite a una nuova generazione di PvP, includendo in sé molte novità che verranno poi riprese in successivi Battle Royale, Apex compreso. A mio modo di vedere, la più grande novità portata dal gioco targato Epic Games è di certo la cosiddetta “build battle”. Durante il gioco, infatti, il player ha la possibilità di raccogliere materiali, legno, pietra o metallo da tutti gli oggetti attorno a lui, spaccando alberi, case o macchine; questi materiali possono essere impiegati in varie tipologie di costruzioni, come piattaforme, pareti, scale o piramidi che anno molteplici funzioni, come raggiungere alture in breve tempo, evitare cadute fatali, ma soprattutto in combattimento, vista la velocità comunque con cui si costruisce. Ci si può riparare dalle raffiche degli altri player, creare o modificare strutture che permettono di sparare velocemente all’ avversario e non subire ingenti danni, piazzare trappole che ingannino il nemico (o anche scappare se l’ avversario è troppo forte). Un altro punto a favore di Fortnite è la sua semplicità: la sua grafica è molto semplice (non brutta), è facile capire dove ci si trova, ma soprattutto le armi: il gioco le suddivide in più vaste categorie (fucile d’ assalto, a pompa, di precisione,…) che si differenziano per la rarità (più è raro, più fa danni). Una semplicità anche in questo campo ci permette di focalizzarci più sul gioco che sulle armi. Ma anche Fortnite ha diversi difettucci: la mappa è abbastanza grande, non è facile trovare veicoli, da cui comunque non si può sparare, e per chi non possiede il pass battaglia non è per niente facile andare avanti coi premi. Inoltre a volte lag e interruzioni di connessione possono falsare il combattimento e magari si viene uccisi (ingiustamente) da giocatori di livello inferiore il cui unico merito è di avere una connessione migliore della vostra.

Per quanto riguarda Apex, il gioco condivide molte cose con Fortnite (a parte le costruzioni), e anche alcune migliorie, che sono state importate in Fortnite con recenti aggiornamenti. La grafica è a dir poco spettacolare, ben godibile dalla visuale in prima persona (in Fortnite abbiamo la terza persona). Gli spostamenti sono più facili e comunque il gioco ha ben pochi bug. Caratteristica molto importante che ha avuto la meglio su Fortnite è il gioco in team: se su Fortnite (prima dei recenti aggiornamenti, ma noi non dimentichiamo!) la comunicazione non era per niente semplice, su Apex si possono trovare diversi comandi elementari con cui segnalare armi e nemici, ma soprattutto la possibilità di resuscitare compagni “morti”.Tuttavia anche questo gioco ha i suoi difetti: a differenza di Fortnite, le armi sono molte, chiamate con il loro nome tecnico, poco intuitivo anche come funzionino funzionalità secondarie come granate o medikit. Le skin non mi hanno affascinato molto, e comunque se le si volesse comprare con soldi veri, non sono molto economiche.

Dunque per me il migliore tra i due giochi è Fortnite, perché comunque le costruzioni sono un modo alternativo e davvero ineguagliabile di combattere, la bravura di un giocatore non dipende solo dalla sua mira, e personalmente le skin di fortnite, e in generale tutta la sua grafica, le trovo migliori e più adatte ai miei gusti.