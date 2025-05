Fortnite Season 11 leaks

Quando inizia la stagione 11 di Fortnite?

Non c'è una data precisa per Fortnite Stagione 11, ma in genere ogni stagione dura circa 10 settimane. Con gli eventi competitivi della stagione 10 che dureranno almeno fino a fine settembre, sembra che il 6 ottobre segnerà la data di fine della stagione in corso. Ciò è supportato da PlayStation Network che elenca il 6 ottobre come fine della Stagione 10. Una potesi, sarebbe che la Stagione 11 inizierà dopo o solo pochi giorni dopo, intorno al 6-10 ottobre.

La stagione 11 avrà il matchmaking e degli 'NPC' basati sull'abilità

Epic ha annunciato che i cambiamenti del matchmaking arriveranno alle sue "modalità principali" con l'aggiornamento 10.40. I giocatori saranno abbinati per abilità. Non ci sono dettagli su come funzionerà esattamente questo sistema o su come verrà misurata esattamente l'abilità, ma dice la Epic Games: "avrai maggiori probabilità di abbinarti con giocatori di abilità simili e man mano che migliorerai, andrai contro giocatori più forti".

L'altro grande cambiamento che affianca il matchmaking basato sull'abilità è l'aggiunta di robot. Sembra che questi nuovi avversari NPC si presentino più frequentemente nelle partite di bassa abilità.

Si comporteranno in modo simile ai giocatori normali e contribuiranno a fornire un percorso migliore ai giocatori per crescere in abilità.I robot funzioneranno insieme al nuovo sistema di matchmaking e man mano che le tue abilità miglioreranno, dovrai affrontare un minor numero di robot. I robot non saranno presenti nelle playlist competitive.

Costo del pass battaglia di Fortnite Stagione 11

La storia ci dice che il pass battaglia della Stagione 11 di Fortnite avrà un costo di 950 V-Buck e che la versione potenziata che ti farà raggiungere automaticamente i 25 livelli costerà 2.800 V-Buck.

Fortnite Stagione 11 cambiamenti mappa ed eventi

È passato un po' di tempo per le voci sulla stagione 11 di Fortnite e finalmente stiamo iniziando a vedere alcune prove abbastanza significative dei cambiamenti sulla mappa. Tutti questi cambiamenti sembrano rafforzare la teoria secondo cui il Visitatore sta continuando a svolgere un ruolo importante in quello che sarà la mappa della stagione 11. In precedenza, abbiamo visto che il Visitatore aveva aperto un negozio a Magazzino Muffito, costruendo fari di frattura e poi spostandoli sulla mappa. Ora sembra che si sia costruito una stazione di lancio di un razzo.





Al visitatore è stato anche affiancato un nuovo amico, lo scienziato. Ha una sorprendente somiglianza con il Visitatore, con la maschera a LED e la tuta da combattimento futuristica. Ha anche un'enorme lama sul braccio sinistro, che non sembra essere per il tipo di scienza a cui siamo abituati. Fa parte della sfida Meteoric Rise a tempo limitato e fa parte del set di visitatori.Quindi il Visitatore ha un nuovo amico ed è stato al lavoro anche sui vari squarci della mappa. Il tempo (se il tempo ha ancora un significato) ci dirà come tutto ciò finisce. È possibile che il Visitatore stia cercando di proteggere l'isola dalla meteora vagando con altri viaggi temporali.