Cosa succederà al Cubo di Fortnite?

Questa non è completamente una mia teoria, ho preso spunto da youtubers e da altri articoli per formare questo

Il cubo sta attirando la nostra attenzione da un bel po' ormai, ma non si è ancora riusciti a capire cosa succederà quando l'evento "Lake" trovato dai dataminer nei file di gioco prenderà luogo. Ci sono varie teorie e molte sono valide e realistiche ma come ben sappiamo la Epic Games riesce sempre a stupirci. Partiamo col dire che la Epic Games ha previsto tutto dall'inizio, prima la cometa che colpisce Magazzino Muffito, poi la skin Blockbuster che cerca di scappare col razzo e crea un'enorme crepa nel cielo che, parecchie settimane dopo, genera un cubo misterioso. Il cubo, secondo alcune teorie, contiene le skin "cattive" e il Blockbuster, da li, queste skin proveranno a scappare con un razzo che uscirà dal cubo, lanciando una bomba nucleare sulla mappa, qui entra in gioco il bunker di Bosco Blaterante, aggiunto nella season tre, che serve a proteggere la popolazione dalla bomba, ecco perchè la Epic potrebbe aver creato un filo che unisce l'inizio alla fine.

Ma torniamo al cubo, finora ha lasciato sul suo passaggio due rune di sette, alcuni sostengono che le rune, unite insieme, formino Pinnacoli Pendenti e che quindi il cubo la vada a distruggere, altri dicono che la "piramide" che si intravedeva volando sopra a Sponde del Saccheggio non era un errore di texture ma qualcuno avrebbe inserito per sbaglio nel gioco la texture di una faccia del cubo e che quindi il cubo vada a finire li. I dataminer, come detto all'inizio, hanno rivelato un evento associato al cubo chiamato "lake" quindi questa teoria potrebbe essere vera e quando il cubo arriverà nella sua posizione finale forse prosciugerà il lago, o forse ne creerà uno. Finora questa è la teoria che più sostengo perché quella piramide non poteva essere un errore di texture. Parliamo delle rune, il cubo ne lascierà sette e ne ha già lasciate due, quando la settima sarà lasciata, il cubo avrà terminato il suo percorso e potremo aspettarci l'evento Lake. Ogni settimana il cubo lascia una runa e riparte, lasciando un'area dove è possibile fluttuare come con le gemme di Magazzino. Sparando al cubo, inoltre si otterrà un cubo molto arrabbiato che sparerà alla persona più vicina, quindi si possono ottenere kill epiche anche senza sapere se ci sono persone vicino al cubo o no. Correggetemi nei commenti per eventuali errori e scusate per quelli grammaticali, aggiungete pure cose che ho dimenticato.