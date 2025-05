cosa fare con Fortnite!

Download

Fortnite è un titolo disponibile per il download gratuito in italiano: questo significa che si può scaricare senza spendere un centesimo, sulla piattaforma che preferite,giocabile su PC, PS4, Xbox One e Switch

Armi

Le armi sono gli strumenti di distruzione che i giocatori possono raccogliere ere in giro per la mappa del mondo e dentro determinati oggetti come gli scrigni. Ogni giocatore può raccogliere al massimo sei tipologie differenti di armi, ognuna posizionata nel suo slot presente nella parte bassa dello schermo; le armi si raccolgono premendo il tasto INTERAZIONE e non si possono gettare liberamente.

Ogni arma ha bisogno di uno specifico tipo di munizione per funzionare, esse si trovano all’interno di apposite scatole o vengono date insieme all’arma stessa.

Una delle caratteristiche più immediate con cui poter riconoscere le varie armi, oltre alla loro forma, è il colore con cui vengono proposte quando le raccogliamo sul terreno. Il colore e l’aura intorno all’arma stanno a simboleggiare il suo grado di rarità: tanto più è rara un’ arma tanto più le sue statistiche sono temibili ed elevate.

Essa è ispirata ai colori degli hack and slash più famosi del globo come Borderlands, Diablo o Torchilight ed utilizza praticamente gli stessi colori.

Grigio: COMUNE

Verde: NON COMUNE

Blu: RARO

Viola: EPICO

Arancio: LEGGENDARIO







Fortnite è un gioco in cui non è necessario/obbligatorio shoppare per riuscire ad andare avanti! Infatti tutto quello che si può comprare all'interno del gioco va a migliorare solo l'estetica! come una skin o un piccone personalizzato!

In conclusione è un gioco abbastanza adatto a tutti,con una buona grafica e organizzato abbastanza bene!

che però non viene molto apprezzato da alcuni veterani.