Cosa e' Minecraft?

Questo e' per chi non conosce Minecraft o lo conosce a malapena MinecraftChe strano nome...essi'La parola Minecraft e' composta da due parole britanniche:Mine-CraftScava-Crea(Crafta)Quindi il significato in poche parole e' scava e crea.Ma entriamo nel dettaglio:Gioco sviluppato da Markus Persson (Notch) e pubblicato dalla Mojang.Minecraft e' un gioco di tipo sandbox.E' un gioco a cubi....tutto e' cubettato...si...La versione alpha (la prima) e' stata pubblicata nel 2009 per il Pc e la versione completa nel 2011.Nel passare del tempo e' stato pubblicato anche su telefoni e console con la collaborazione della 4J Studios.Modalita' di giocoLa caratteristica principale di questo gioco e' il mondo in cui il player viene posto!Modalita' di sopravvivenzaIl giocatore in questa modalita' puo' morire e rinascere (respawnare) nel posto in cui e' nato per la prima volta generando il mondo.Oppure puo' settare un punto di rinascita (spawn) dormendo su un letto fabbricabile dal player o usando dei comandi.Caratterizza questa' modalita' la fame.Quando la barra della fame si svuota si incomincia a perdere vita.Come si puo' rigenerare la barra della fame?Come ben possiate aver immaginato mangiando!Ma che cosa?Questa e' una domanda con una risposta varia, si puo' mangiare dalla carne agli ortaggi o frutta!La carne si ottiene uccidendo poveri animali cubettati come la pecora, mucca o maiali.Gli ortaggi o la frutta si ottiene coltivando o distruggendo alberi che puo' far cadere (droppare) mele.Anche dei mostri (mob) possono droppare cibo.Ecco i vari drop che i mob possono lasciare:Scheletro=Ossa,Esperienza e frecce;Zombie=Carne marcia, Esperienza;Zombie del deserto=Carne Marcia, Esperienza;Scheletro dei ghiacci=Ossa, Esperienza, Frecce modificate;Pipistrello=NIENTE;Cavallo=Pelle,Esperienza;Mucca=Carne, Pelle, Esperienza;Pecora=Lana, Carne, Esperienza;Maiale=Carne,Esperienza.Volete sapere altro?Risparmiate pietre dell'anima per poterlo avere gratis!Questo gioco non e' ottenibile su steam ma sul sito ufficiale di Minecraft (minecrat.net)Questo gioco ha tanti biomi, provate ad indovinarli:E se ne volete conoscere altri...risparmiate le pietre dell'anima!E niente utenti...credo di aver detto l'essenziale.Buona risparmiata!