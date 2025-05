Come iniziare a giocare a FINAL FANTASY XV

So di non essere un esperto di questo gioco ma leggendo questo mio articolo per molti sarà più facile avanzare nel gioco e risquotere la ricompensa (ottenibile facendo salire il livello della cittadella e non dell'eroe), chiedo ai più esperti di non criticarmi ma piuttosto di fare un altro articolo in cui spiegate meglio come funziona il gioco. Grazie

Quando inizierete a giocare a FINAL FANTASY XV vi troverete in un piccolo "villaggio" se così vogliamo chiamarlo che poi diventerà piano piano un vero e proprio impero.

Ci sarà un breve tutorial iniziale che consiglio di seguire per capire le basi del gioco (ad esempio a cosa serve la cava, la miniera ecc), successivamente all'aver raggiunto un buon punto (più o meno livello 2 dell'eroe e livello 3 della cittadella, ai quali arrivere facilmente).

Consiglio di attaccare i mostri della mappa imperi alla quale potrete arrivare cliccando nella parte in basso a sinistra dello schermo, ora vi spiegherò facilmente come attaccare questi mostri: 1) cliccate su un mostro di livello 1; 2) quando vedrete i due tasti d'oro in basso dovrete fare attacco massimo per togliere più vita possibile. Così facendo otterete dei looot non male per i primi livelli, consiglio di tenere tutti i loot fino a che non incontrerete difficoltà di risorse.

Per avanzare velocemente consiglio anche di fare truppe quando possibile, nei momenti in cui si hanno molte risorse e pochi upgrade, in modo da arrivare circa a 1000 truppe, grazie alle quali potrete prendere più risorse dalla mappa imperi, basterà selezionare un deposito non occupato (capirete facilemente quali sono) e poi fare occupa, per poi selezionare il numero delle truppe, per poi farle tornare indietro dopo circa un oretta (andando sempre sul deposito in questione e poi cliccando il tasto opportuno) per risquotere il tutto.

Fate solo l'indispensabile per costruire la cittadella (l'edificio più importante che si trova nella parte più alta dell'impero) le altre cose avanzeranno praticamente da sole, ad esempio per migliorare la cittadella ci vogliono il campo d'addestramento e le mura di un certo livello, migliorate solo quelle e quello che vi dice che serve per potenziare e che siete obbligati a fare per portalo su, quelli in basso sono solo suggerimenti, non obblighi.

Ritornando al punto dell'uccisione dei mostri nella mappa aggiungo che otterrete dell'xp per il vostro eroe il quale nel momento in cui sale di livello ripristina i punti per uccidere altri mostri istantaneamente, quindi potete andare su oggetti--> speciali e poi usare questi bonus di xp. In oltre quando avrete poche risorse potrete andare su oggetti-->risorse e ricevere altri bonus. (Preciso che tutti i bonus ,o oggetti come preferite chiamarli, saranno guadagnati attraverso gli eventi, attraverso l'uccisione dei mostri e attraverso le casse gratuite).

Andando sul tasto missioni (in basso) potrete visualizzare le missioni e risquoterle una volta fatte, consiglio comunque di fare ciò che ho scritto sopra e non di seguire solo le missioni poichè ogni struttura potenziata vi farà ottenere 1 missione.

Spero che l'articolo vi sia stato d'aiuto buon game a tutti