Clash Royale: 5 consigli per imparare a giocare!

Farsi da soli il proprio deck: perchè farlo da soli? Perchè è il modo migliore per creare un deck adatto al proprio modo di giocare. Basandosi tutto sul costo delle carte, si possono avere tipi di giochi veloci (costo totale 3/3.5), giochi medi(costo totale su 4/4.5), giochi lenti ma devastanti(costo totale 5 in sù). Memorizzare le carte: Giocando si incontrono, piano piano, tutte le carte, quindi memorizzare il tipo di carta, il costo, e i tipi di danni che fa servirà per sapere con quali tipi di carte fermarlo e quindi come potersi difendere e andare in vantaggio. Imparare a posizionare le carte: Sembra difficile ma non lo è. Giocando in un campo molto limitato ma adeguato al tipo di carte, imparare come si comportano determinate carte in determinate posizioni è fondamentale per vincere. ci sono carte che posizionate al centro si separano carte che hanno un raggio di attacco veramente alto e altre che attaccono corpo a corpo. Quindi imparare come posizionare le carte nel campo farà vincere le partite Il deck deve essere equilibrato: si devono avere carte che attaccano direttamente le torri/edifici, carte con tanta vita per subire danni e difendere quelle con poca vita, ma che fanno tanti danni, ma soprattutto carte che possono difendere e supportare attacchi, che io chiamo (sicuramente non sono l'unico) carte supporto. Fare le giuste partite: in che senso? Il gioco ti metterà i bastoni fra le ruote. ti farà incontrare avversari tosti, appena si perdono due partite meglio smettere di giocare per un pò. Se volete continuare a giocare per divertirvi (non sempre ahaha) potete giocare le 2 vs 2.

Clash royale è un gioco per smartphone gratuito, con spese in app non necessarie. Questo gioco è della "Supercell", per capirci, gli stessi sviluppatori di Clash of Clans.Infatti le carte di gioco sono prese dal primo gioco, idea geniale.Potete scaricarlo da google play se avete un cellulare o tablet android, o su app store negli iphone e ipad(apple).Clash Royale è un gioco di carte, ottenibili tramite i così chiamati bauli: baule omaggio/legno, baule d'argento, baule della corona, baule gigante, baule epico, baule magico, baule super magico, baule legendario, baule del re leggendario. Questi bauli si ottengono: vincendo le partite 1 vs 1 o 2 vs 2; completando le missioni giornaliere e tornei. Il baule della corona è un baule omaggio giornaliero che si ottiene con 10 corone (le corone si ottengono vincendo le partite, una corona corrisponde a una torre buttata giù(spiegherò cosa sono le torri più avanti)).Come si gioca?Non è per niente difficile iniziare a giocare grazie soprattutto al breve tutorial che spiega bene il tipo di gioco. Il difficile, ma neanche tanto, è imparare a crearsi il proprio deck con il proprio metodo di gioco, però si può copiazzare il deck di altri (consigliato per le prime volte) solo se si hanno però le carte er copiarlo.Passiamo alla descrizione del gioco. Le partite consistono di buttare giù più torri dell'aversario e se si riesce buttare la torre principale prima dell'avversario, la torre principale è chiamata la torre del re buttata giù quella prima dello scadere del tempo si vince la partita(o si perde se viene buttata la propria). Si gioca con 8 carte, che compongono il deck o mazzo, e queste carte hanno un costo di elisr, una barra viola che si carica piano piano che ti permette, raggiunto determinato numero, di giocare la carta(in questo articolo non entro in merito ai tipi di carte). Si devono giocare le carte, appunto, per buttare giù le torri (le torri primarie si chiamano torri delle principesse) sopra queste torri ci sono due principesse e il re nella principale, le principesse ti sparano ovviamente difendendo la torre, buttata giù una torre delle principesse si attiva la torre del re e anche lui colpirà se entrano carte avversarie nel suo raggio ti tiro. Il compito non è solo attaccare ma diffendere le proprie torri.Il gioco consiste nel salire di arene. Come? Vincendo le partite si guadagnano trofei con un numero di trofei si sale di arena, salendo di arena sblocchi nuove carte da trovare(nel gioco basta cliccare sulla figura dell'arena per vedere quanti trofei servono per entrarci e quali carte si trovano). Attenzione che se si perdere si perdono i trofei. Ci sono pure le partite 2 vs 2 che puoi giocare con compagni di clan. amici o con compagni casuali.Se perdi non perdi niente, se vinci, non guadagni trofei, ma vinci bauli e oro (moneta di gioco spendibile potenziando carte (carte che si potenziano arrivati a tot di carte il tutorial spiega pure questo) e nel negozio per acquistare bauli o carte). L'altra "moneta di gioco" la più importante e la più difficile da ottenere, sono le gemme. Si ottengono con missioni o i bauli omaggio/legno, o pagando soldi veri nel negozio di gioco.Spiegato velocemente in cosa consiste il gioco passiamo ai miei personali 5 consigli per imparare a giocare.BUON DIVERTIMENTO.