War Thunder, Best Free Game

Benvenuto nell'enciclopedia War Thunder, un gioco militare multipiattaforma online per Windows, Mac, Linux, PS4 e Xbox One. Il gioco è dedicato agli aerei militari, alle navi militari e ai veicoli corazzati delle epoche della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra di Corea / Guerra fredda. Qui non imparerai solo le meccaniche di gioco e l'uso di vari tipi di veicoli nelle battaglie virtuali, ma potrai anche leggere la storia di famose macchine storiche di ogni tipo. Buona lettura!Armature:L'armatura è la difesa di base di un'entità contro le minacce. Le armature si trovano in entrambi i veicoli aerei e terrestri in War Thunder e svolgono un ruolo molto importante per la sopravvivenza del veicolo.Aereo:Le armature sugli aerei sono spesso minime e focalizzate su sezioni vitali piuttosto che sull'intera cellula. Le armature spesso non vengono prese in considerazione nella progettazione poiché le armature costituiscono più materiale e quindi un velivolo più pesante che inibirebbe le sue prestazioni a causa della penalità di peso.Le armature per i piloti di solito non vanno mai oltre l'uso di vetri resistenti ai proiettili sull'abitacolo che potrebbero fornire protezione contro le munizioni di calibro del fucile. Sebbene siano presenti delle armature nella parte posteriore su alcuni piani come il P-47, questi erano abbastanza spessi solo per piccoli calibri e servono di più per rallentare il round in arrivo in modo che abbia poca energia una volta perforata. Altre aree importanti che potrebbero essere presenti armature sugli aeromobili sono attorno al motore. Importanti caratteristiche di design che determinano se il design di un aeromobile è più durevole di altri era nella qualità costruttiva della cellula, la capacità del telaio dell'aria di subire danni e adeguate protezioni intorno ai componenti vitali come il motore, il pilota e i serbatoi di carburante.Ottica:L'ottica è un dispositivo utilizzato dagli equipaggi dei veicoli per aumentare l'ingrandimento del nemico preso di mira per una soluzione di mira più affidabile. Utilizzati in genere in modalità specifiche, l'ottica entra in gioco ogni volta che si utilizza l'oscillatore (posizione del cannoniere) o il binocolo del comandante (dalla cupola del comandante).Quando si utilizza l'oscillatore Gunner, gli oggetti vengono inizialmente visti con l'oscilloscopio impostato sull'impostazione minima dello zoom. Per alternare tra le impostazioni di zoom minimo e massimo, questo può essere ottenuto utilizzando la rotellina del mouse scorrevole, premendo il tasto predefinito "zoom in" Z o attraverso qualsiasi altro tasto mappato specificamente per questa funzione su una tastiera, un mouse o un controller joystick / acceleratore.Quando si guarda un veicolo nel garage del veicolo di War Thunder, i veicoli con ottica mostreranno la loro posizione quando si guarda il veicolo in modalità raggi X. Usando il cursore per passare il mouse sopra l'ottica, apparirà una bolla pop-up che annota il dispositivo come "ottica", alcuni avranno anche informazioni aggiuntive elencate nella bolla pop-up. Generalmente, se il veicolo ha più di una serie di ottiche, solo una di esse elencherà le opzioni dei livelli di zoom e in genere questo apparirà quando si passa sopra l'ottica del cannoniere, tuttavia, non è sempre così e potrebbe essere necessario controllato per ulteriori informazioni.