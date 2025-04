Qui à a déjà reçu des récompenses ?

tout mes ami qui son sur le site on deja recu leur recompense donc je pense qu'il faut just que tu attende

Yayah09

bonjour à tous,



ce site est super, j'ai reçu mes 2 skins csgo (AK-47 et Five Seven) et mon code Paysafecard de 5 euro.

Soyez patient ça met un peu de temps parfois, pour ma part j'ai attendu 6 jours pour le code de Paysafecard et 2 à 4 jours pour mes skins.



merci à l'équipe de GAMEHAG, votre site est génial !