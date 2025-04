le but du jeu

-Le but de farming simulator est de controler et gerer une exploitation agricole avec divers outils, gagner de l'argent en faisent des missions ou en recoltent vos cultures et agrandisser votre ferme avec des batiment plasable et avec plus de 75 marques de vehicule comme Masey, Fendt, JCB, Case, Manitou, Man, Valtra, New Holland, Ponsse, Liebert et plein d'autre encore.

-Il y a un mod carière pour jouer solo.

-Six types de graine blé, colza, orge, mais, tournesole et soja que l'on peut recolter avec des moisonneuse ou ensileuse pour le mais.

-Deux types de tuberculose pomme de terre et betrave sucrière que l'on peut recolter avec des aracheuses Holmer.

-On peut aussi avoir une exploitation forestier avec de nombreux outils comme des abateuse Ponsse ...pour faire du copeau et le vendre ---Pour gagner de l'argent.

-Prolonger votre expérience de jeu avec les mods de la communauter et les DLC.

-Vous pouvez aussi jouer en moulti joueurs pour s'amuser encore plus.

-on peut aussi avoir des animaux (vache, cochon, mouton et poule ) est les nourire pour qu'ils produisent des oeufs, du fumier, du liser,de la laine, et du lait

farming simulator est un jeu de simulation d'exploitation agricule et d'exploitatio forestière