Mode campagne

Le jeu est composé d'un mode campagne de 13 niveaux ; la durée du jeu est de 13 à 15 heures. Il y a très peu de cinématiques sous forme de vidéos pré-rendues. En effet, la plupart des éléments narratifs sont montrés au joueur directement dans le jeu, sous forme d'enregistrements ; les personnages impliqués sont représentés sous la forme d'hologrammes et il est possible de rester pour écouter leur conversation afin d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé et sur les motivations respectives des personnages.