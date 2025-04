Mise A Jour inutile est énervant (Coup De Gueule)

yeetdude584 la nouvelle mis a jour est énervant si tu fais pas tes quetes tu deviens une grenouille ou sinon si tu deviens un crapaud tu perd 50 PA tout les 1 semaine/7 jours

give_me_your_awp_pls j av go faire une revolution

give_me_your_awp_pls boycott de gamehag gogogo

give_me_your_awp_pls ca ce voit ta pas inventer l eau chaude toi crois moi !!!!

LaQueenDuDessin voici quelque chose qui poura peut-etre aidez des gens a gagner des XP facilement pour ça il faut faire des commentaire constructif :(pa d'inquietude je donne la definition avec).Definnition d'un commentaire constructif.Quand tu commentes le billet/l'article/le forum de quelqu'un tu ne peux pas dire n'importe quoi. Ton commentaire doit être constructif, c'est-à-dire qu'il doit donner une piste pour s'améliorer. Le respect est toujours de mise.

yeetdude584 ca ne m'aide pas trop parce que chaque fois que j'essais de faire un tache que j'ai reussi il me dise toujours de recommencer et moi j'accepte pas ca c'est inutile et les articles je recois rarement des PA parce que mon texte et soit trop court soit une autre raison alors que je faisais mon maximum pour que il soit constructif

mr_beanofficial c'est vrai ue c'est chiant mais c'est compréhensible

Sanjic pas pratique faut dépenser avant si tu économise c'est énervant



Megafortnoir12 ce n'est pas faux

Youss_ ouais la maj pas ouf , tout ça pour qu'ils gagnent de la thune

Scryzzed c'est quoi le probleme reviens de temps en temps dans la limite d'une semaine pour eviter de perdre tes PA

vivinak JE VOUS DECONSEILLE SE SITE DE *****, JEXPLIQUE: ON ME DEMANDE DE INSTALLER CHIEF ALMIGHTY ET ETRE LEVEL 20, JE LAI FAIT APRES UNE SEMAINE ENTIERE DE TRYHARD, RESULTAT "VOUS AVEZ UTILISE UN COMPTE DEJA EXISTANT POUR FAIRE LA TACHE" CE QUI EST TOTALEMENT FAUX, JAI CREER UN NOUVEAU COMPTE DE A a Z DONC MAINTENANT ALLER TOUS VOUS FAIRE NIQUER VOS MERE LES SALOPES ADMIN DE GAMEHAG, FAIRE PERDRE DU TEMP AU GENS ESSAYANT DE FAIRE DES VRAI OFFRES EN RESPECTANT CE QUIL FAUT, BAH VOILA ON SE FAIT BAISER, SITE DE ***** BANNISSEZ MOI JEN AI RIEN A ****** BANDE DE PUTE

yeetdude584 voila le probleme et ca m'arrive beaucoup de fois

yeetdude584 c'est les taches non acceptée

yeetdude584 en meme temps que je parle je gagne de l'xp mais ca ne m'aide pas

yeetdude584 enfaite chaque message que j'envois me donne 1xp

ljjeererererr bonjour tous le mode