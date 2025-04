jgstephane

par ou commencer ...

j'ai du me rabatre sur les ticket neosurf les autre moyen de payment genre master card et visa etant ... ridiculument limité et paysafe card pas compatible en france ... bravo

quel erreur ai je comis ... si les master card son limité ... les ticket neosurf ...le sont encore plus ...

javai dans lidee de remplir une carte avec mon ticket 10 euro

enfin 9.55 une fois la com prise par neosurf et 9.23 une fois la com prise par celui qui detien la carte ...enfin ça c'est si sa avait marcher ...

en faite il faut etre menbre prenium .

c'est a dire ni plu ni moin justifier de sont identité ...

pour un transfer de 9.23 .... c'est juste pathetique ... donc la je cherche a me debarasser du payement avec un achat de 9 euro ...

des millier de service ... pas un de lister a par en page de d'aceuil dont amazon ... je vais sur le site amazon imposible de payer en neosurf ...

ailleur il faut par exemple pour crypto voucher 10 euro minimun ...

j'ai essayer i gift card histoire de pas tout perde quit a acheter un bon amazon de 5 euro ... mais je peu pas non plus payer avec neosurf ... donc la solution ou on peu payer partout devien la solution ou on ne peu payer nul part ...