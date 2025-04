jgstephane

non ce n'est pas trop cool c'est meme tres decevant .... sur 164 euro soi disant gagner au total une parti en licence de jeu .... pour la plus part completement a la ramase pour etre corect le reste en carte cadeau diverse jai pu retiree 30 euro et pas comme je le voulais paysaf card ... mais pas compatible avec mon compte français quand on pouvais en prendre ...

qui a fini en achat de jeu sur instant gaming ...



un bon amazon .. qui a ete juste degager amazon et supendu mon compte ... pour action suspect sur le compte ( pas la faute de game hag ... mais sa fait mal de perdre 10

euro ... pour rien ...)





master card tres restrictif ... imposible de fussioner des credit et qui bug ...

enpechant sur des site marchand comme rakuten de vider la carte ... car verifier

et débité ce qui revien pour le site a etre debité a la verification ....







et ma derniere aventure avec le ticket neosurf que j'avais pas encore utilise jusqu'alors ma un peu plus convaincu de ne plus faire long feu sur gamehag ...

il yavais pourtant les crypto voucher qui avai l'air pas mal j'ai commander jamais reçut on ma rendu ... mes cristaux ...

jai pri un neosurf ... et au final apres creation de mon compte je peu pas en faire ce que je veu ... et vue le nombre de marchant .... jai l'impresion que je vais rien pouvoir en faire du tout .... qui m'interesse