Quittez tout de suite ce site - Arnaque

Gamehag est clairement frauduleux. Gardez votre temps et ne le passez pas a tenter de gagner des jeux sur ce site Tout d'abord j'ai entendu absolument partout qu'il n'y avait que des bots en modération et que les taches étaient souvent refusées pour des raisons non valides. Pour ma part j'ai reussi a accumuler plus de 4000 PA en moins d'un mois et ouvert au moins une dizaine de coffres. Parmi tous les gains des coffres, VOUS NE POUVEZ PAS gagner de bon jeu. La roulette est truquée et vous tomberez SYSTÉMATIQUEMENT sur le gain le plus bas, a savoir souvent un jeu a moins d'un euro (Random Steam CD Key). Il y a aussi des gains qui n'arrivent jamais a destination (codes qui ne marchent pas) et de ce que j'ai entendu, rien a faire, c'est mort a chaque fois. Je voudrais donc vous epargner une perte de temps monumentale sur ce site.

_seigneur_peace_

Alors arnaque je dirais non car j'ai déjà gagner 2 cartes steam 10€ ce mois ci, mais de mauvaises fois surement, il est vrai que depuis 2 jours on me refuse des taches sur certain jeu (world of warship et RAID shadow legend) en prétextant que "la tâche dans le jeu ********* a été refusée.. Il semble que vous n'êtes pas inscrit sur un nouveau compte dans le jeu" alors que c'est un compte tout juste créé pour le jeu et que je n'ai jamais eu d'autre compte sur ce jeu avant et j'ai bien cliquer sur le bouton jouer gratuitement qui te ramene sur le site du jeu pour telecharger le launcher et le jeu ensuite puis enregistrer et valider le mail. En plus j'ai utilisé 2 rune me donnant un bonus 25% et au final j'ai pas de points et je perd ma rune....

On ma dit sur le support de changer de naviguateur et refaire la tache, j'ai donc essayé avec world of warship mais toujours pas de validation de tache depuis cet apres midi donc c'est sur elle sera refusé encore. bref je pense que je vais prendre une derniere recompense et apres je fait une pause avec gamehag de toute facon ca me prend trop de temps.