Gagner facilement des PA avec le jeu : Stonies !

Vous voulez gagner quelques Pierres d'Âmes rapidement ?

Le jeu de préhistoire en ligne Stonies est fait pour vous!

Rapide, simple et efficace

Un peu plus sur le jeu:

Combien de Pierres d'Âme au total ?

Quelles tâches devrais-je réaliser ?

Tâche 1

Collecter 20 bâtons

Tâche 2:

Créer un atelier

Tâche 3:

Déverrouiller la femme

La description du site:

Tout d'abord Stonies est pratique car il se joue surdonc pas besoin de télécharger quoi que ce soit,les récompenses se gagnentetC'est un jeu de préhistoire en ligne. Dans ce jeux vous incarnez le rôle d'un chef courageux qui assure la survie de sa tribu.Vous devez récolter des ressources pour pouvoir améliorer votre tribu et votre camp, cueillette de fruits, pêche, fabrication d'armes et ustensiles, chasse avec la tribu (abats des sangliers, des cerfs, des lapins...)Il faut aussi construire des cabanes, des lieux de culte etc... Afin d'agrandir le village!Vous pouvez avoir des hommes, des femmes et ainsi des enfants.Vous gagnerez un total deen réalisant les 3 tâches proposées, tout ça en peu de temps!La première tâche demandée estPour collecter des bâtons, il vous suffit de cliquer sur les branches éparpillées sur votre territoire, sur les arbres de la forêt ou sur les troncs d'arbres au sol.Cette tâche vous donnera 95 PAC'est tout aussi simple ! Il vous suffit de suivre les missions tout en récoltant des ressources comme de la nourriture (qui pousse dans les buissons), du bois (comme précédemment), de la roche (qui se trouve facilement sur le camp) etc...Après avoir attendu que l'atelier soit crée, envoyez votre screenshot puis attendez votre récompense.Vous gagnerez aussi 95 PA pour cette tâcheEn quoi consiste la tâche "déverrouiller de la femme" ?C'est une tâche très facile à faire.Vous avez juste à continuer vos missions principales (qui sont d'ailleurs elles aussi très rapides) et au bout d'un moment vous déverrouillerez la femme, n'oubliez pas de faire un screenshot !Cette dernière tâche vous donnera 126 PA !Pour un total plutôt convenable pour des tâches qui s’exécutent très simplement et rapidement.Je crois bien avoir fais les 3 tâches en 30 minutes environs donc c'est vraiment pas négligeable (:J'espère que cet article à pu vous aidez à réaliser des tâches et à gagner des PA facilement !Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les soumettre dans les commentaires de cet article.Bonne continuation!Découvre les passionnants défis de l'ère primaire. Le jeu de préhistoire en ligne te fait plonger dans les débuts de l'histoire de l'humanité. Endosse le rôle du courageux chef et assure la survie de ta tribu. Accomplis différents devoirs avec tes hommes, femmes et enfants. Cueille des fruits, pêche des poissons, fabrique des armes et ustensiles, va à la chasse avec ta tribu, abats sangliers et cerfs, bâtis des lieux de culte, construis des cabanes, agrandis ton village et fais en sorte que tes Stonies tombent amoureux pour assurer la descendance de la tribu. Découvre l’exceptionnel jeu de préhistoire en ligne et guide tes Stonies vers un futur merveilleux.