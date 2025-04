Les récompenses des coffres

Morghash

Depuis que je suis sur ce site (et cela commence a faire vu mon niveau) j'ai ouvert un certain nombre de coffre. Et je suis sure que comme moi, beaucoup d'entre vous ne gagne que des random steam key ce qui intéresse personne j'en suis sure. On nous promet des clés de jeux dans les coffres mais jusqu'à présent j'ai encore jamais eu la preuve que ça pouvait arriver. C'est agaçant je viens d'ouvrir mon 4 ou 5 ème coffre d'été et encore une pauvre clé steam pour un mini jeux que j'avais déjà reçu en plus dans un coffre précédant :/. Peut être que j'ai vraiment pas de chance (dite le moi si vous avez gagné des bons jeux dans des coffres) mais je pense qu'il serait sympa qu'on connaisse dans chaque coffre la probabilité que chaque récompense sorte. Dites moi ce que vous en pensez ! ;)