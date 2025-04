Etre sur Gamehag à deux avec la même connexion ?

poubellejulo

Bonjour, Je me demandais si je pouvais inviter ma copine à jouer sur Gamehag avec moi malgré le fait que nous vivions ensemble et ayant du coup la même connexion ? Est-ce que ce sera vu comme du multi-comptes si elle s'inscrit elle aussi ou non ? Je pose cette question car on a déjà eu le soucis sur d'autres sites. Comment puis-je contacter Gamehag pour qu'ils me renseignent ? Merci d'avance pour vos réponses. :)