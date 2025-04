Aion est un MMORPG Free-to-play sud-coréen où vous incarnez un Daeva qui est un être immortel dans le monde d'Atréia.

Aion est un MMORPG Free-to-play sud-coréen où vous incarnez un Daeva qui est un être immortel dans le monde d'Atréia. L'histoire se déroule quelques temps après le cataclysme qui scinda en deux Atréia après la destruction de la Tour d'Aion. Trois faction distinctes naquirent de ce cataclysme :- La race des Asmodiens qui vivent dans le nord d'Atréia où la nourriture et la lumière est moins abondante ce qui fait qu'ils sont de couleurs pâle et leurs ailes de couleurs noires, ce sont également vrai joueurs .- La race des Élyséens qui vivent dans le sud d'Atréia où règne la prospérité et la lumière , ils sont de ce fait de couleurs blanches tout comme leurs ailes- La race des Balaurs qui vivent au centre d'Atréia , c'est une race aux allures draconique .Parmi ces trois factions seulement deux sont jouables : Les Asmodiens et les Élyséens.Ces deux factions s'affrontent lors de prise de forteresses,autel etc...Ils constituent le système PvP , ces deux factions distinctes ne peuvent pas interagir entre elles au-delà du champs de bataille.Quant aux Balaurs ils font offices de créature PVE et sont donc contrôlés par l'ordinateur.Six classes sont jouables et chaque une possède deux spécialisation possible :- Le Guerrier qui peut se spécialiser en Templier qui est la classe la plus résistante et qui possède de nombreux bouclier/heal, ou bien le Gladiateur qui lui est spécialistes des AoE.- Le Mage qui peut se spécialiser en Sorcier qui est un maître dans l'art d'infliger de gros dégâts , ou bien le Spiritualiste qui quant à lui est spécialiste des dégâts au long termes avec de nombreux DoT et malus .Le Prêtre qui peut se spécialiser en Clerc qui peut soigner/buff les alliés il est nécessaire dans n'importe quel groupe (PVE ou PVP) , ou bien l'aède qui maîtrise les mantras et permet de buff ses alliés tout en ayant une bonne force de frappe .- L’éclaireur qui peut se spécialiser en Assassin maître du camouflage et des dégâts instantané au corps à corps , ou bien le Rôdeur as de l'arc qui inflige de gros dégâts à moyenne distance.- L'artiste qui peut se spécialisé en Barde qui utilise un instrument à corde pour infliger de gros dégâts , ou bien l’Impressionniste nouvelle classe utilisant de la peinture pour infliger des dégâts très rapidement- L'Ingénieur qui peut se spécialisé en pistolero qui utilise des pistolets et un canon éthéré pour stun/kd ses adversaires , ou bien Ethertech qui utilise un mécha pour se renforcer et infliger de gros dégâtsLe choix de la faction impacte grandement l'expérience de jeu puisque selon la sélection des Asmodiens ou bien des Elyseen le joueur évoluera dans un décors différent avec des quêtes différentes. Seul deux map sont communes et c'est sur ces map que s'affrontent les factions pour la conquête des forteresses qui permettant d'obtenir de nombreuses récompenses.Aion possèdes toujours une large communauté de ce fait chaque soir il y a des milliers de joueurs qui s'affrontent faction contre faction . Le jeu est également très souvent mis à jour avec notamment de nombreux événement , ajout de cartes , nouvelle mécanique de jeu...C'est pourquoi je vous recommande d'y jouer que vous soyez plutôt PVE ou PVP vous y trouverez votre bonheur.