Pour vous quel est le Mini-Jeux le plus rentable ?

Perso, mes touches droite et gauche sont cassé, donc je suis mal

Oui, quel est le mini-jeux le plus rentable? Je veux savoir!

Moi perso je joue beaucoup à Bubble Shooter, c'est assez facile et je gagne une Pierre d'Ame environ toute les 5min

a ok

et surtout que certains donne vrm rien

Je vous conseille de regarder des pubs c plus rentable

non ça donne trop peu

Kira628

en plus ça prend beacoup de temps à les faire du coup regarder une pub pour 1 gemme c'est mieux et c'est plus rapide