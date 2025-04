Pojr avoir des jeux gratuitement

raptord

Je suis d'accord avec vous , ce site n'est as le meilleur pour gagner des jeu ou des choses comme sa , d'autre permettent d'en gagner peut être plus . . .(bien entendus , je ne siterais pas les autres sites).

Cépendant , Ce site est différents ! Il nous emmene dans une espèce d'ambiance assez sympas je trouve , bien plus sympas que les autres !



De plus , ce site est assez récent , et encore un peut en développement je crois . . .

Donc forcément , pour le moment il n'y as pas grande possibilités pour gagné des PA , mais attendez encore 4 à 5 mois , et vous verrez une net différence je pense ^^ ( bien entendus , cela reste des suppositions , je ne promet rien ).