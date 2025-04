evann27

h1z1 est un mmo fps sortie le 18 février 2016

h1z1 the king of the kill et just survive est un jeu du style battle royal dévelloper par daybreak game company

just survive lui est un jeu ou il y a des zombies et joueurs qui veulent votre peau

premier de la saga on fait un ravage chez les joueur ce qui a permis de democratiser le style de jeux battle royal et le studio de creation de ce jeu

le but de ce jeu est de vaincre tout ses ennemies vous etes larguer d'un avion et vous dever fouiller des batiment pour trouver toutes sortes d'armes : machettes , fusil a pompe , fusil de precision etc...Vous pouver y apporter des accesoires poignée viseur et apporter meme des skins etc... le shoot sur ce jeu est neamoins faible et a recoriger. En conclusion vous etes 170 et il restera qu'un surivant. ce jeu est souvent comparer a pubg "playerunknow's battleground il reste quand meme une difference playerunknow's battleground est de la simulation et h1z1 the king of the kill est de l'arcade ces jeu reste quand meme dans le style battle royale"battaille royale pour les nuls en anglais"

il existe aussi une version "zombie" h1z1 just survive vous arriver sur ce jeu deux options vous tuer tout etre vivant "humain et zombie" soit vous faites en sorte que l'amour reingne "bon les zombies ne sont pas de cet avis".vous devraiez fouiller les magazins maisons batiments pour trouver nouriture armes et ressources pour crafter "fabriquer" vous pourer aussi conduire voiture de police , citoyens.



donc dans touts les cas les joueurs ou les mob veulent votre peau "chair pour les zombies" écrit par evann27 pour gamehag et sa communauté