je vais vous presenter un merveileux jeux qui s'appelle minecraft !

Minecraft est un jeu vidéo de type "OpenWorld" développé par Markus Peterson, alias Notch, puis par le studio de développement Mojang. Ce jeu vidéo plonge le joueur dans un univers généré aléatoirement et composé de voxel. Le jeu intègre un système d'artisanat axé sur l'exploitation de ressources naturelles et puis sur leur transformation en produits artisanaux



Un des grands intérêts du jeu réside dans la création dynamique du monde : chaque carte est générée aléatoirement au fur et à mesure que le joueur avance.

Cependant, les paysages sont différencier sous plusieurs biomes (forêt, prairie, jungle, toundra, désert, taîga, marais, savane ...)



De nombreuses créatures peuplent le monde du jeu. Le joueur peut interagir avec elles pour se défendre ou s'approvisionner en ressources.

Il en existe quatre types : les créatures passives, monstres neutres qui n'attaquent pas à moins qu'on ne les provoque,les monstres agressifs qui attaquent le joueur à vue,

les créatures amicales et invoquées.



Le mode multijoueur est la version serveur du jeu qui permet à plusieurs joueurs d'interagir sur un monde unique. Les joueurs peuvent travailler avec d'autres pour créer des structures, des mines et se combattre.



Voilâ tout pour la presentation de Minecraft.