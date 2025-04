cc moi non plus j'y joue plus

Salut beh non clash royal et comme avant sauf que lont y peut rien si il y as des cheater

raptord

Salut a tous !

Pourquoi dire que clash royale est devenus pourris , juste a cause d'un équilibrage ?



Perso , je trouve sympas le systeme d'équilibrage , tu te dis chouette ! Mes cartes on monter en puissance ! Ou bien "zut , met carte perde de leurs utilités :("



Clash royale est avant tout(pour moi) , un jeu de stratégie , tu doit (a la base) crée ton deck . Personnelement , ok je rage être niveau 9 SANS carte légendaire . Oui , vous avez bien lus , ZERO legendaire !



Mais le but de CR n'est pas seulement de savoir copier ou faire les deck , mais de savoir les utilisées (#Winamax)

Perso , avec mon deck , je suis surélevée en trophée , je suis en permanence contre des niveaux 10 , voir même 11 !



Si vous voulez connaitre mon deck FAIS MAISON ( pour rien au monde je ne copierais le deck de quelqu un , sinon je ne prendrais pas de plaisir a jouer)

=> fus a gobelins , gobelins a lance , zap , géants , mousquetaire , boobers , flechette , armée de skelette

Variante en remplacent le zap par le sort de gels



Mes communes sont lvl 9 , rare lvl 6 et epic lvl 4 , et mon best est de 2816 Trophées SANS LEGENDAIRES X)



Donc pour moi , rien est cheatter , ce n'est pas le jeu qui devient mauvais , c'est a vous de vous en adapter ;p



Ps : bravo à ceux qui ont lus tout mon texte X)