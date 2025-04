Terraria est un jeu ultra complet apportant beacoup de contenus faisant de lui un jeu très complet.

Sorti en 2011, Terraria est difficilement classable. C'est un sandbox, à l'image de minecraft, en 2D avec une composante RPG.

Ce jeu pourra vous apporter enormement de plaisir selon ce que vous chercher. En effet, on dit de lui que cest un Minecraft 2D mais il possède bien plus de facettes que ce dernier.

Vous pourrez construire votre maison, combattre de nombreux ennemies et même des bosses, gerer votre equipement ou même le crafter. L'environnement de Terraria est evolutif pour permettre plus de style de jeu et de ne pas s'ennuier à tuer inlassablement les mêmes ennemies. Gare à vous si vous ne vous etiez pas preparé à la pleine lune.

Vous pourrez également gerer vos Png tels qu'une infirmiere pour panser vos plaies ou encore des marchands.



Terraria c'est l'aventure. C'est le RPG ultime à mon sens, pas de quêtes apparente et pourtant plus vous avancer dans le jeu plus vous comprenez que vous ne faites pas parti de ce monde que pour faire la decoration de votre bicoque. Vous devrez ruser pour pouvoir vaincre les boss nombreux de ce jeu et esperer pouvoir looter les items dont vous reviez.

Pour moi Terraria mérite les éloges de tout les joueurs. Même si il faut se munir d'un wiki pour bien saisir toute la globalité et la complexité de celui ci le gameplay est facilement comprehensible mais en reste tout de même ultra dynamique.