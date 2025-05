( 46 ratings)

War Thunder

Présentation du jeu WAR THUNDER, pour les novices :) Bonjour ou Bonsoir, bienvenue sur cette article qui sera une sorte de petite critique sur le jeu WAR THUNDER.



Pour commencer, c'est quoi WAR THUNDER ?

-C'est un jeu multijoueur qui consiste à exploser tout le monde. Nan plus sérieusement, c'est un jeu qui se joue en multi & qui comme son nom l'indique, est un jeu de guerre (ce n'est pas un FPS).

Il ressemble à d'autres jeux comme "World of Tanks" ou autres, mais avec une différence, vous aurez la possibilitée de jouer avec des chars ou avec des avions & tout ça, dans le même jeu !



Pour commencer, on va parler du gameplay avec les avions :

-Le gameplay avec les avions est vraiment attrayant & vous rendra très vite accro, c'est une forme de gameplay que je n'ai pas vu ailleur, il est vraiment complet. Il y a des avions FRANCAIS, RUSSES, AMERICAINS & pleins d'autres, vous avez possibilitée de vous poser à terre pour vous réparer, il y a différents types d'avions ; chasseurs, artilleurs, bombardiers... C'est un gameplay facile à prendre en main et que vous apprécierez à coup sûr si vous aimez ce genre de jeu.



Maintenant, parlons du gameplay avec les chars :

-Le gameplay avec les chars se rapproche vraiment du gameplay de World of Tanks, en effet, tout comme les avions, il y a différents types de chars ; artilleurs, lourd, légers... c'est un gameplay tout à fait attrayant (mais j'ai quand même ma préférence pour les avions <3) il pourra vous proposer différentes maps & différents types de jeu. C'est un super jeu à jouer en multi, on s'y crois vraiment :) Je recommande donc les deux modes



On pourrait ensuite parler de la boutique, en effet ce jeu (comme beaucoup d'autres) propose une boutique ou vous pourrez acheter des bonus, des objets, des camouflages, & bien évidemment ; des chars & des avions. La boutique n'est pas trop chère, mais pour pouvoir se payer des avions ou des chars, il faut bien évidemment "farm" le jeu.



On peut customiser ses avions & ses chars, eh oui c'est un excellent jeu juste pour ça :p vous pouvez changer les armes, changer l'apparence des avions ou des chars ( leurs mettre des camouflages ou des logos) etc...



Les maps sont plutôt jolies, beaucoup de feuillages, graphismes correctes mais sans plus, très proche du réalisme de la vraie vie (mais c'est un jeu quand même) il sera vous domptez si je puis dire...



Le jeu est très bien optimisé, pas de pertes de FPS, en tout cas pour moi, possibilitées de changer dans les options les graphismes, les ombres,les feuillages ETC...



En bref, ce jeu est excellent & je vous le recommande vivement !!!

PS : Désolé pour les possibles fautes d'orthographe ;p



RaiiSen.