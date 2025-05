Roblox creepypasta : L'histoire de Jhon Doe

Chapitre 1 - Innocent







Avez-vous entendu parler de l'histoire? L'histoire des deux utilisateurs ... John Doe et Jane Doe? Ils étaient très populaires après leur étrange date de déconnexion qui est restée la même pendant des années. Pourquoi est-ce? Qu'est-il arrivé? Et qui sont les deux derrière les comptes...

Tout a commencé vers l'année 2005, lorsque les deux utilisateurs ont été créés. John et Jane étaient tous deux des humains, mais leurs noms n'ont jamais été découverts. John était un homme moyen, il n'avait pas beaucoup d'amis, ni personne qu'il ne le connaissait dans le monde réel, Jane était une fille joyeuse et gentille, qui a rencontré John à travers une salle de chat au début de 2005. Les deux ont commencé à échanger des chats ensemble, De plus en plus proches comme des amis. Finalement, John et Jane ont évoqué Roblox, connu à l'époque sous le nom de Dynablocks. Jane était celle qui l'a soulevée en premier, après avoir vu de l'art promotionnel en ligne. John a décidé de s'inscrire avec elle le même jour, rendant les utilisateurs aussi anonymes que possible, avec les noms John Doe et Jane Doe, des noms souvent utilisés pour décrire une personne anonyme. Ainsi, a commencé l'histoire.

Pendant ce temps, à peine des jeux ont été entendus sur Dynablocks, la plupart du site est encore en développement, mais certaines fonctionnalités sont encore disponibles. Au départ, les deux n'étaient pas très intéressés par le site. Les jours passeraient, sans que rien ne se passe. Un jour cependant, Jane est tombée sur la page de jeu, qui à l'origine était vide, avait maintenant un jeu intitulé «The Room». Jane était excitée à propos de cela, un vrai jeu à jouer avec son amie. Elle a appelé John immédiatement.

John a ramassé, il était assez tard où il était. Jane proclamerait à propos du nouveau jeu. John était un peu sceptique à l'idée de jouer à un jeu si tard, mais il a décidé d'allumer son ordinateur et de charger Roblox. Sur l'écran de John, le jeu apparaissait également sur la page de jeu, avec le nombre «un» par le nombre de joueurs à l'intérieur. John était de nouveau sceptique quant à la possibilité de jouer, mais il rejoignit le jeu avec Jane sur l'autre ligne en cliquant sur le bouton 'rejoindre'. Quand cela est arrivé ...



Chapitre 2 - Chambre





John et Jane ont cliqué simultanément sur le bouton 'joindre', avec une fenêtre pop-up apparaissant sur les deux écrans. John a exprimé sa confusion, s'attendant à ce qu'il n'y ait aucun téléchargement requis. Jane a essayé d'expliquer l'âge moderne du jeu, et comment les jeux nécessitent parfois l'installation de programmes. John devint cependant encore confus sur ce que les pop-up lisaient. C'était illisible, apparaissant comme quelqu'un l'a écrit rapidement, comme une signature. Cependant, lisez 'enter' au lieu de l'option typique 'download' ou 'install'. John et Jane ne pensaient pas vraiment trop, et encore une fois cliqué en même temps.

Le jeu téléchargé comme vous attendez quelque chose à télécharger, mais chaque fois que la barre de téléchargement se rapprocherait de cent pour cent, il deviendrait plus flou, apparaissant comme un flou géant une fois qu'il a fini. Enfin, il a chargé. Les deux attendent avec impatience le chargement du jeu. Leurs écrans ne montreraient rien, mais un écran noir, leur barre de démarrage, et la barre d'outils juste ... parti.

Jane essayait nerveusement de réconforter John, sachant que quelque chose se passait. Ensuite, ça a commencé. La pièce chargée.

Avant que nous puissions même comprendre ce qui se passait, tout le corps de John se figea, il ne pouvait pas parler, son téléphone tombant de sa main. Il pouvait sentir tout dans son corps, coincé, comme s'il était paralysé. Sans même y jeter un coup d'œil, dans la boîte de texte du jeu, John pouvait à peine le lire, mais pouvait vaguement voir: «???: vous êtes venu ... vous êtes réellement venu. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Vous allez di- "La vision de John devint rouge, ne pouvant même pas voir quoi que ce soit, puis sa vision devint blanche. Il pouvait se sentir tomber et tomber. Comme s'il venait de tomber d'une haute altitude, sur le point de tomber à sa mort. Même en entendant un splat, mais pourquoi ... Que se passait-il?

Il ouvrait faiblement les yeux, ne voyant rien d'autre que du noir autour de lui. Cependant, maintenant être capable de bouger son corps. Il se leva rapidement, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, se souvenant de tout jusqu'à maintenant. Il se demanda où il était, ce qu'il était même. Sa peau se sentait différente, une sensation de plastique, son esprit se sentait groupé, confus. Il commença à remarquer l'environnement et à réaliser où il était. C'était 'The Room', le même jeu qu'il voulait rejoindre avec Jane. Mais comment? Comment était-il dans le jeu? Et où était Jane?

Sans réfléchir, il commença à se promener, essayant de trouver une trace de quelqu'un ou de quelque chose, une explication au moins à ce qui se passait. Comment était-ce possible? Il entendait un rire, un rire sinistre. Mais ce n'était pas un rire humain, ça avait l'air si profond, comme si c'était quelque chose d'autre. Il marchait dans la direction où il entendait le rire étrange. L'air commença à épaissir alors qu'il marchait vers lui, perdant son souffle et se sentant étourdi. C'est quand il la verrait.

Jane était allongée là, inconsciente mais d'apparence ... différente. Elle ressemblait à son avatar, et c'est alors qu'il a remarqué qu'il ressemblait à son avatar, criant à la vue. C'est alors que Jane se réveillerait, voyant John. Les deux expliqueraient qui ils étaient, cependant mal à l'aise avec leurs regards, et confus. Ils ont accepté de chercher quelqu'un ou quelque chose. C'est quand ça a frappé Jane, ce seul joueur. Elle a commencé à expliquer à John que l'un des joueurs pouvait avoir une raison quelconque de savoir pourquoi ils étaient comme ça et rester coincé ici. Il se sentait de nouveau sceptique, mais accepta de trouver cette personne, dans l'espoir d'échapper.



Chapitre 3 - Visage rouge





Les deux se promèneraient pendant un moment, trouvant une boucle sans fin, un vide sans fin de l'obscurité et rien de plus. Jane commençait à être fatiguée, même si elle était en quelque sorte son avatar, ses sentiments humains sont restés les mêmes, avec John. John décida qu'il serait probablement mieux si les deux se séparaient, Jane le nierait, soulignant la possibilité de se perdre. John cependant, a insisté pour se séparer, proclamant que si l'un d'entre nous trouve quelque chose ou se perd, crier le nom des autres. Jane décida d'accepter cela, tremblant de peur alors qu'elle marchait dans la direction opposée.

Continuant à marcher, John se promenait un moment avant de rencontrer quelque chose d'intéressant, une porte. La porte cependant, était différente de tout le reste. Il était pourri, mais en bois. Le vide autour de John, était complètement différent, un ton noir sombre que vous pourriez dire. En ouvrant la porte, John entra dans la pièce qui se trouvait dans la porte, trouvant un couloir. La texture du couloir ressemblait à la terre à laquelle John s'était réveillé à l'origine. Une texture rugueuse avec aucun matériau définissable. John savait que le couloir pouvait conduire à quelque chose, et décida d'entrer, oubliant Jane pendant cette période.

Il descendait le couloir sans fin, n'entendait aucun son, se sentait étourdi et perdu, puis le couloir se terminait, avec une porte à la fin. La porte était à nouveau pourrie, mais pas aussi pourrie qu'avant. La porte s'ouvrait, et à l'intérieur était une pièce géante, encore une fois un vide noir.

Il remarqua quelque chose immédiatement, une tête de Robloxian géante sur le sol, avec un ton rouge fané le recouvrant. Il s'approchait de la tête, tremblant de peur. En arrivant à la tête, tout s'arrêtait. La tête tournait dans la direction de John, montrant que le ton rouge n'était pas une peinture ni quelque chose qu'il imaginait, mais du sang. John hurlait, courant vers la porte, mais il disparaissait, et la tête grandissait, jusqu'à ce qu'elle touche John, libérant un fort bruit statique. John couvrirait ses oreilles, mais serait inconscient, tombant par terre.

Chapitre 4 - Peur





John reviendrait à la raison, se voyant coincé dans la même pièce, mais la tête rouge maintenant ... parti. C'était comme si elle avait disparu, mais comment? John se levait et regardait autour de lui, repérant quelque chose de nouveau. Une porte, cependant de l'autre côté c'était avant et plus pourri. Il se précipitait vers elle, l'ouvrant immédiatement. Il remarquerait un autre couloir, pourtant celui-ci, était ... troublant. Il pouvait sentir une odeur de volaille, c'était si fort, presque accablant les sens de John. Il continuait à marcher, à entendre des chuchotements et des cris, des cris horribles qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Le sang apparaissait comme il marchait, mais pas de lui, il était séché et sur le sol comme de la peinture. On pouvait dire que c'était du sang par l'odeur et la texture, ce qui terrifiait John. Est-ce que quelqu'un ... est mort ici?

Il marchait et marchait, les murmures du couloir devenant rien de plus que statique et l'odeur s'aggravait. Ensuite, il arriverait à la fin. Une porte rouge, couverte de sang séché, couverte d'asticots et de mouches. Il l'ouvrit lentement, presque évanouie sur le site dans la pièce voisine. Jane était là ... sur un podium. Cependant, ce n'était pas la Jane qu'il avait vue auparavant, parce que ... elle était brûlée vive. Sa peau tout brûlée, tout ce qui restait était son corps sans vie couvert de brûlures. John aurait presque vomi à la vue, devenant moins capable de se gérer.

Quelqu'un, semblable semblerait, couvert de sang sec, ne disant rien. Leurs cheveux, tous noirs et couverts de terre. Il demandait rapidement à la personne ce qui se passait, bégayant et parlant en charabia. John commença à réaliser, du sang coulait de sa bouche à la vue de cette personne. Ils riraient, se tenant là pendant que John tomberait dans sa mare de sang. John est de nouveau tombé inconscient de la perte de sang. Il se réveillait, attaché à une table pourrie ...



Chapitre 5 - Fin





Il ouvrait les yeux, criant à cause de la corde attachée autour de lui. Il levait les yeux, voyant la même personne auparavant, tenant un couteau ensanglanté. John crierait, essayant de délier les cordes et s'échapper, mais incapable de le faire. La personne rirait et rirait en levant son couteau et son bras au-dessus du corps de John. La personne pleurait alors et commençait à poignarder l'estomac de John, encore et encore. John crierait de douleur, essayant de chercher de la sympathie, ou un moyen de le finir, la douleur était trop forte. La personne continuerait à poignarder, et poignardant, John réaliserait son destin, dérivant lentement dans son épidémie de la mort. La personne décoincerait le corps sans vie de John et abaisserait le corps de Jane, posant les deux l'un sur l'autre, se tenant par la main.

John Doe et Jane Doe apparaissaient de leurs cadavres sans vie, se tenant par la main, mais maintenant comme rien de plus que des sprints vindicatifs. Ils baissaient les yeux, riaient sinistrement, puis se regardaient encore une fois. Leurs utilisateurs, leurs vies, étaient partis. Toutes les dernières traces de leur vie réelle sont passées de l'existence, comme si les deux n'étaient jamais nés. Cependant, ce n'était pas le dernier d'entre eux. Ils ne bougeraient pas simplement, la pièce, leur nouvelle maison, est où ils vivront. Tout ce dont ils ont besoin maintenant ... c'est des amis.





Cette histoire est FICTION, pas réelle. C'est simplement un creepypasta amusant pour donner de la profondeur aux deux utilisateurs.