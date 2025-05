Qu'est-ce que roblox ?

Un jeu pas vraiment comme les autres ?



« Roblox, c’est une institution à la maison ! » Didier Nizard a 39 ans. Il est le père de trois enfants de respectivement 10, 7 et 4 ans. Tous les trois sont tombés les uns après les autres dans cette plate-forme Internet regorgeant de jeux vidéo pour enfants, conçus par la communauté. « Ils ont commencé parce qu’une nounou avait Roblox sur son téléphone, elle l’a montré à la grande, qui s’est mise à jouer, puis l’a ensuite montré à ses frères, et c’était parti. »

Comme eux, ils sont aujourd’hui 90 millions à s’amuser chaque mois sur cette plate-forme américaine aux petits airs de YouTube ludique, selon les chiffres de la compagnie, qui entend bien continuer à recruter. Pour la première fois depuis sa création en 2014, elle a été entièrement traduite en français (ainsi qu’en allemand), en avril. Une manière pour elle de briser la barrière linguistique de l’anglais et de se développer en Europe, actuellement son second marché, derrière l’Amérique du Nord.

Du logiciel de physique au bac à sable ludique

Créer son personnage et l’incarner gratuitement dans les jeux produits par la communauté : la promesse de Roblox. Capture d'écran

L’idée de Roblox est née en 2004. A son origine, David Baszucki, un ingénieur et entrepreneur américain spécialiste des programmes interactifs de vulgarisation de la physique. « Il s’est rendu compte que ce qui intéressait le plus les enfants, c’était de jouer avec les possibilités ouvertes par ces programmes », relate Chris Misner, PDG de Roblox International. En 2004, Baszucki lance Dynablocks, une sorte de jeu de Lego en 3D rudimentaire, qui sert de prototype au Roblox que l’on connaît.

Peu médiatique, Roblox se fait vite une place sur Internet grâce à une fonctionnalité dans l’air du temps : la possibilité pour les utilisateurs de créer leur propre petit jeu sommaire et de le mettre à la disposition des autres usagers. Sur le même principe que MySpace, Facebook ou YouTube, Roblox est basé sur la collaboration et l’échange de contenus.

« Aujourd’hui, ce qui fait le succès d’un service, ce n’est plus ce qu’on y consomme, mais ce que l’on y produit, c’est ce qui a fait la popularité de Minecraft et de Roblox », soulignait, en novembre 2017, Joost van Dreunen, fondateur de la société d’analyse Super Data, lors d’une conférence à Paris. Cette année-là, Roblox Corp. était déjà, avait-il calculé, le troisième éditeur de jeux vidéo le plus populaire sur YouTube, avec plus de 90 millions de spectateurs uniques sur une semaine, seulement devancé par les géants Tencent (League of Legends) et Microsoft (Minecraft).