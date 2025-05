( 49 ratings)

PUBG VS FORTNITE

Une guerre explose au sein du monde du jeu vidéo , elle oppose de géant qui ont réussi à conquerir le monde et à produire des millions de dollars , mais qui sont ces deux géant , et bien il s'agit de Fortnite et PUBG , ces deux géant sont des jeux qui ont réussi à populariser un mode de jeu qui n'était pas si populaire auparavant nous parlons ici du "Battle Royale" . Tout d'abord commençons par Fortnite qui est présents sur plus de plateformes nous pouvons le retrouver sur PC , PS4 , XBOX ONE et Mobile tandis que PUBG est uniquement disponibles sur PC , XBOX ONE et Mobile ce qui donne l'avantage à Fortnite pour l'instant.



Fortnite est à la base un jeu de construction et de survie en Co-op , mais en Septembre 2017 le mode Battle Royale est ajouté au jeu gratuitement , ce mode de jeu va être plus jouer que le jeu initial , alors que PUBG est un jeu qui a été conçu pour être spécialement du Battle Royale.



La différence entre ces deux jeu sont leurs graphismes et leurs gameplay , dans Fortnite nous retrouvons un GameDesign assez "enfantin" avec une mécanique de jeu qui lui est propre importer du mode "Sauver le monde" , cette mécanique permet de recolter 3 différents matériaux qui sont le bois , la pierre et l'acier , avec ces matériaux nous pouvons construire des rampes ou des murs afin de pouvoir prendre de la hauteur ou pour se protéger des coup de feu ennemie , dans PUBG nous n'avons pas cette mécanique mais nous avons la possibilité de customiser nos armes avec des accessoires trouvés dans la map ou même de pouvoir conduire des vehicules comme des motos , des voitures ou des 4x4 mais aussi nous pouvons customiser notre personnage gratuitement avec des vêtements gagner avec la monnaie du jeu alors que Fortnite ne nous offre pas cette possibilité mais nous fait payer des skins à 20 Euros ce qui donne un point à PUBG.



Nous sommes à 1 partout.



Au niveau des maps je donne un point supplémentaire à PUBG car les cartes sont plus grandes et il y en a 2 et peut plus à l'avenir alors que Fortnite ne nous en offre qu'une , peut être qu'à l'avenir Epic Games nous offrira la possibilité de jouer sur plusieures map différentes.



PUBG 2 - FORTNITE 1



Ici j'accorde un point pour Fortnite car les développeurs d'Epic Games nous font des mise à jour hebdomadaires avec de nouveaux skins , de nouvelles armes ou nouveaux gadgets et de nouveaux mode de jeu , comme le mode 50vs50.



PUBG 2 - FORTNITE 2



Au niveau des prix le jeu le plus accessible est Fortnite car il est gratuit alors que PUBG est payant nous pouvons le retrouver à une trentaine d'euros ce qui donne la victoire à Fortnite.



PUBG 2 (loser) - FORTNITE 3 (winner)



Vous pouvez laisser votre avis dans l'espace commentaire , Bye .