Pourquoi Roblox est-il si populaire ?

Voici Roblox, un jeu qui est depuis longtemps accessible pour les utilisateurs d'ordinateur portable ou de bureau, et qui, depuis peu, est entré dans l’intérêt des joueurs sur smartphone, tablettes et Xbox. Maintenant, la plateforme de jeu Roblox contient plus de 56 millions de joueurs actifs par mois, plusieurs de ces millions étant de jeunes enfants partout dans le monde.

Donc, qu'est-ce que rend Roblox si addictif, autant pour les jeunes joueurs que pour les adultes ?

La première chose que vous devez savoir est que Roblox est une plateforme de jeu, similaire a un marché d'applications plutôt qu'un jeu en lui-même. En vous créant un compte, vous avez donc accès à des milliers de jeux et à une infinité de genres, tandis que être développeur peut être assez éducatif. Certains arrivent donc à financer d'importants projets, et ce, grâce à Roblox, tout simplement en créant des jeux dont plusieurs centaines de milliers de joueurs pourront satisfaire leurs besoins. Il y'a une grande quantité de types et genres de jeux, l'un des plus célèbres étant le grand jeu de rôle nommé "Meep City".

"Meep City" est un jeu assez typique de ce qu'on peut trouvé dans la plateforme. Vous prenez un personnage, l'habillez, et commencez alors à interagir avec les autres joueurs. D'autres joueurs, préfèrent eux dépenser leur argent virtuel ( appelé "robux" ), dans un jeu assez similaire, "Robloxian Highschool". Les parodies de jeux plus célèbres comme "Murder Mystery 2", sur le thème du mode de jeu "Murder" de "Garry's Mod" sont aussi œuvres d'euphorie chez les joueurs. Mais le plus blockbuster des jeux n'est d'autres que "Jailbreak", un jeu de policiers et criminels qui peut avoir 75,000 joueurs simultanément. Beaucoup de jeux sont très simples, mais celui-ci aborde des mécaniques compliqués qui ont révolutionné la plateforme.