Les Youtubeurs sur Roblox (Bubble Gum Simulator)

Je vais parler des YouTubeurs sur les modes roblox

1) Les offres.Les YouTubeurs quand ils sont sur des simulateurs comme Bubble Gum Simulator ils veulent payé directe tout les gamepass. Je regardais une vidéo d'un FR qui jouait sur Bubble Gum Simulator et la première chose qui l'a dit c'est : Alors y'as pas des gamepass ? Ils pensent que a sa ?2) Les faux code.Sur Bubble Gum Simulator le staff et le créateur crée des codes qui donnent des bonus et de temps en temps des pets mais un YouTubeurs crée des faux codes. Et pour faire croire a ses abonnées que ses vrai... Quand il monte la vidéo il marque en anglais : Vous avez utilisez ce code. Alors une fois j'ai essayé et ils m'ont marqué : Invalide code. Traduction : Code Invalide.3) Les mensongesDes YouTubeurs font semblent de trouvez un hack pour avoir que des légendaires. Mais il ne le montre pas. Ou alors il disent qu'ils ont trouver un codepour avoir des animaux trop fort mais il montre pas le code.4) Mon avis.Mon avis c'est que c'est découragent pour ceux qui en ont pas par exemple moi je joue depuis le début du jeu et je suis que a 3.2 milliards de bulles soufflé moi sa ma décourager.5) Fin de l'articleJuste avant de donner votre avis je voulais vous dire que tout sa vient de mon imagination et si une personne a écrit un article comme celui-ci bah je le sais pas. Vous pouvez donnez donnez votre avis si c'est bien ou nul. Je vous retrouve pour un autre article. Je ne sais pas de quoi il va parler mais bon bref. Au revoir.