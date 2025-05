Call Of Duty | L'évolution et le retour !

Le jeu FPS/Guerre le plus répandu et populaire de la planète est de retour !

Call Of Duty ? Un jeu très connais mais pas sous la même forme...

I- Decription

Call Of Duty est jeu de Geurre FPS (First personnal Shooter) qui comme dit se joue à la première personne. Ce jeu est un grand succès mondial car il connais un essor de popularité envers 2010 lorsque la SAGA des Black Ops fut apparu. Un essor qui était donc nul avant ? Non, l'essor étais favorable mais pas autant qu'à la sortie du fameux jeu « Call Of Duty Black Ops » c'est grâce alors à ce jeu, qu'il fut si connut à travers le monde.

II- Evolution

Cette jeu possède plusieurs panoplies de ''sous-jeu'', en commençant par les Modern Warfare, qui sont eux composé de trois mode, le multijoueur, la coopération (survie), et la campagne (histoire), par la suite les Black Ops avec eux aussi un mode multijoueur, un mode campagne ''histoire'' et à mon grand étonnement, un zombie (survie contre les zombies) ! Un succès général, pour cela les développeurs ont continuer avec le Ghost (unique pour le moment), avec un mode multijoueur, campagne (histoire) et un mode extinction (survie contre des aliens), par la suite il ont enchainé par le début de la SAGA «Advanced Warfare» mode de jeu sorti du thème des autres car il est sur le thème futuriste, alors pour les amateurs d'armes futuristes et autres... A vos armes, parez !

III- Mon avis

Pour moi, ce jeu est un réussite, pas dans tout les points malheureusement, mais il marque beaucoup de points dans les idées qu'il apporte et la large gamme de divertissement qu'il offre dans ses SAGA, il a donc beaucoup de succès notamment mondiale pour son mode de jeu multijoueurs indétournable au vue des joueurs...

